<span style='text-decoration: underline;'>Coupe d’Algérie de handball</span>:<br><span style='color:red;'>La JSE Skikda obtient une subvention de 15 millions DA</span>

La JSE Skikda vainqueur de la récente coupe d’Algérie de handball messieurs a obtenu une subvention de 15 millions DA, a appris l’APS samedi auprès des services de la wilaya.

Selon la même source, le club qui a été honoré samedi par le wali, Houria Meddahi, a reçu une subvention en récompense de sa consécration en coupe d’Algérie et en signe d’encouragement et afin de continuer à jouer les premiers rôles en handball algérien.

La même source a précisé que le club a obtenu 10 millions DA de subvention sur budget de la wilaya et ce montant lui sera accordé chaque année tandis que les 5 autres millions DA lui ont été dégagés du Fonds de wilaya de promotion des initiatives de jeunes à titre de prime d’encouragement. Le président de la JSE Skikda, Yacine Alliout, a indiqué à l’APS que cette aide incitera le club à décrocher d’autres victoires et renforcera la détermination des jeunes à maintenir leurs efforts. La JSE Skikda a obtenu sa première coupe d’Algérie de son histoire en battant en finale l’ES Ain Touta (22-21 après prolongations).