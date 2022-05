<span style='text-decoration: underline;'>Ligue 1</span>:<br><span style='color:red;'>La JSK consolide sa place de dauphin</span>

La JS Kabylie, comme au temps du «Jumbo-Jet» est venue dominer le MC Alger chez lui, en remportant une belle victoire (2-0), samedi pour le compte de la 32e journée, se maintenant par la même occasion au contact du leader, le CR Belouizdad, qui de son côté a également fait le job, en remportant une importante victoire en déplacement la veille contre le RC Relizane (8-0).

Les Canaris ont effectué le déplacement au stade Omar Hamadi en conquérants, et ont réussi à ouvrir la marque dès la 25′ minute de jeu, par l’intermédiaire de Gatal (0-1). Après la pause, les Vert et Rouge sont revenus avec de meilleures intentions, malgré l’absence du public en raison du huis clos. Leurs efforts ont fini par être récompensés à la 65′ minute de jeu, avec l’obtention d’un pénalty, mais bien que considéré comme le buteur-maison du Doyen, l’attaquant Samy Frioui a échoué dans sa transformation, privant ainsi son équipe d’une égalisation, qui aurait pu changer complètement la donne. Un ratage lourd de conséquences, car c’est finalement la JSK qui a réussi à doubler la mise en toute fin de match (2-0). C’était par l’intermédiaire du jeune Massinissa Nezla, dont le superbe tir des 25 mètres est allé se loger en pleine lucarne. A la faveur de ce précieux succès, la JS Kabylie revient à quatre longueurs du leader le CR Belouizdad et conforte un peu plus sa deuxième place synonyme de participation à la Ligue des champions la saison prochaine. Le bal de cette 32e journée s’était ouvert vendredi, avec le déroulement de six rencontres, dont celle de l’actuel leader, le CR Belouizdad, qui avait atomisé le RC Relizane (8-0), au moment où le RC Arbaâ avait admirablement bien vendangé dans les malheurs du NA Hussein-Dey, chez lequel il est allé remporter sur une courte mais précieuse victoire (1-0), grâce à laquelle il assure définitivement son maintien en Ligue 1. De son côté, le CRB en cas de victoire lors de la prochaine journée, sera officiellement déclaré champion d’Algérie, et ce, pour la troisième fois consécutive. Dans la lutte pour le maintien le HBCL est allé grignoter un point chez le CS Constantine (3-3), alors que NCM et le MCO se sont neutralisés (0-0) dans le duel direct qui les a opposés au stade communal de Magra. En ce qui concerne l’Olympique de Médéa, c’est le cas de dire que l’espoir du maintien s’est considérablement aminci ce week-end, après le nul concédé à domicile contre l’US Biskra (1-1). Un faux pas lourd de conséquences, car l’OM semble avoir déjà mis un pied et demi en Ligue 2 amateur, et un éventuel sauvetage de sa part relèverait désormais du miracle. Pour sa part, l’USM Alger a enchaîné une quatrième victoire consécutive, en allant s’imposer (1-0) chez le voisin Paradou AC, qu’il avait déjà dominé (2-1) à l’aller, et se hisse par la même occasion à la quatrième place du classement général, avec désormais 51 unités et un match en retard, alors que son adversaire du jour, auquel les derbies algérois n’ont pas du tout réussi cette saison, glisse au cinquième rang (50 pts). Les péripéties de cette 32e journée se clôtureront dimanche, avec le déroulement des deux dernières rencontres inscrites à son programme, à savoir : WA Tlemcen – ASO Chlef et ES Sétif – JS Saoura.