<span style='text-decoration: underline;'>Coupe de la Confédération</span>:<br><span style='color:red;'>La JSK et l’ESS en mission périlleuse en déplacement</span>

Le hasard du calendrier a voulu que les deux représentants algériens en Coupe de la Confédération de football, la JS Kabylie et l’Entente de Sétif, soient tous les deux appelés à se déplacer chez les leaders de leurs groupes respectifs au cours de la cinquième journée, prévue mercredi.

Les Canaris, qui restent sur une défaite (1-0) face à l’ES Sétif en match de mise à jour du Championnat de Ligue 1, se rendront au Cameroun pour y défier le Coton Sport Garoua, alors que l’Aigle noir ira en Afrique du Sud, pour croiser le fer avec les Pirates d’Orlando. De gros morceaux pour les deux représentants algériens, qui ne sont autres que les actuels leaders de leurs groupes respectifs, puisque dans la poule «A», ce sont les Pirates d’Orlando qui occupent la première place, avec 8 points, devant Enyimba (6 pts), alors que l’Entente et le Ahly Benghazi sont ex “quo à la troisième place, avec quatre points chacun. Les Sétifiens sont donc condamnés à revenir avec un résultat positif de leur long déplacement en Afrique du Sud pour espérer rester dans la course pour une éventuelle qualification pour les quarts de finale. Dans le groupe «B», c’est le Coton Sport Garoua qui est l’actuel leader, avec 9 points, devant la JSK (6 pts), le RS Berkane (5 pts) et le NAPSA Stars (1 point). La JSK qui reste sur un nul à domicile face aux Marocains de Berkane (tenant), sera dans l’obligation de réaliser une performance contre les Camerounais pour ne pas compromettre ses chances de qualification. Une mission périlleuse donc pour les représentants algériens au cours de cette cinquième journée, surtout que rien n’est encore joué jusqu’ici, y compris pour les leaders eux-mêmes. En effet, même après quatre journées dans cette phase de poules, rien ne semble définitivement acquis, ou perdu pour la qualification, dans le groupe A comme dans le groupe B. Mis à part peut-être le NAPSA Stars, dont le sort semble déjà scellé, car n’ayant récolté qu’un seul point jusqu’ici, le rêve d’aller en quarts de finale semble encore permis, et pour l’ensemble des sept formations restantes. En effet, ces clubs se tiennent actuellement dans un mouchoir de poche, alors qu’il reste encore six points à récolter avant la fin de la phase de poules, faisant que pratiquement tout le monde ait encore une chance de se qualifier.

Une situation qui impose cependant une obligation de résultats à l’ensemble de ces clubs, particulièrement à ceux qui reçoivent, car ce sera peut-être leur ultime chance de récolter des points, avant d’effectuer à leur tour une sortie périlleuse lors de la sixième et dernière journée. C’est d’ailleurs cette obligation de résultats qui devrait compliquer la tâche aux représentants algériens, car leurs futurs adversaires voudront probablement profiter de leur dernier match à domicile pour s’adjuger trois nouveaux points, et aborder ainsi cette périlleuse sixième journée avec une certaine marge de man£uvre. Ce qui sera le cas des Pirates, qui iront chez leurs dauphins, les Nigérians d’Enyimba alors que le Coton Sport sera hôte des actuels troisièmes du groupe «B», les Marocains du RS Berkane.