<span style='text-decoration: underline;'>Ligue 1 (Mise à jour)</span>:<br><span style='color:red;'>La JSK, taille XXL, se hisse sur le podium</span>

La JS Kabylie, taille XXL, comme au temps du Jumbo-Jet, a remporté une large victoire chez l’USM Bel-Abbès (0-5), en match disputé dans la nuit de dimanche à lundi pour la mise à jour du calendrier de la Ligue 1 algérienne de football, se hissant par la même occasion à la troisième place du classement général, avec désormais cinq longueurs sur le leader Sétifien.

Quelques jours seulement après sa brillante qualification en quarts de finale de la Coupe de la Confédération, la JSK s’est en effet rebiffée en championnat, en allant atomiser le mal-classé USM Bel-Abbès sur son propre terrain, tout en y mettant la manière. L’attaquant international Libyen Abdusalam Tubal a été un des grands artisans de cet exploit, car auteur d’un triplé aux 42′, 57′ et 81′, alors que les deux autres réalisations kabyles ont été l’£uvre de Koceila Boualia (67′) et Rida Bensayah (78′). Si la JSK a réussi une très bonne affaire en se hissant à la 3e place du classement général avec 34 points, il n’en est pas de même pour l’infortunée USMBA, qui continue à souffrir dans les abysses du classement, car elle reste scotchée à sa modeste 18e place, avec seulement 15 unités au compteur. A l’instar des Canaris, le Mouloudia d’Alger a réussi une très bonne opération dimanche soir, en allant s’imposer (0-2) chez la lanterne-rouge CA Bordj Bou Arréridj, car ce précieux succès en déplacement lui permet de rejoindre l’USM Alger à la 9e place, avec désormais 28 points pour chaque club. Les Vert et Rouge ont réussi à dominer les Criquets grâce à des réalisations signées Abderrahmane Bourdim (42′) et Toufik Addadi (85′). Enfin, le CR Belouizdad n’a pas manqué l’occasion de recevoir le Dauphin JS Saoura pour rajouter trois précieux points à son capital, même si son succès a été relativement laborieux, comme en témoigne le score étriqué de deux buts à un. Les réalisations des Rouge et Blanc ont été l’£uvre d’Amir Sayoud (39′) et Chouhaib Keddad (64′), alors que Billel Messaoudi a inscrit l’unique but Bécharois, sur penalty à la 52′. Une victoire qui permet au Chabab de se hisser à la quatrième place du classement général, avec 34 points, alors que malgré la défaite, la JSS reste solide Dauphin, avec 36 unités. Les autres matchs pour la mise à jour du calendrier ont été programmés les 30 avril courant, et le 1er mai prochain.