<span style='text-decoration: underline;'>Coupe de la Confédération</span>:<br><span style='color:red;'>La JSS battue par Hearts of Oak à Accra</span>

La JSS battue par Hearts of Oak à Accra

Coupe de la Confédération : La JSS battue par Hearts of Oak à Accra

Le représentant algérien en Coupe de la Confédération de football (CAF), la JS Saoura, a été battu par son homologue ghanéen de Hearts of Oak sur le score de (2-0), mi-temps (1-0) en match comptant pour le 2e tour préliminaire additionnel (aller) de la compétition disputé dimanche à Accra.

Les deux buts de la rencontre ont été l’£uvre de Ibrahim Salihou (16e) et Boateng (71e). Lors de cette rencontre, le joueur de la JSS, Zakaria Saidi a écope d’un carton rouge à la 75e minute. Le second représentant algérien dans cette compétition, la JS Kabylie, a également été battu par Royal Léopards d(Eswatini (1-0) en match joué à Manzini. Les matches «retour» se joueront respectivement à Béchar et Tizi-Ouzou le dimanche 5 décembre.