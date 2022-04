<span style='text-decoration: underline;'>Clôture à Mascara de championnat nationale du Kempo</span>:<br><span style='color:red;'>La JT Ain Beida (Oum Bouaghi) décroche la première place</span>

Après trois jours de compétition, le championnat national du sport martial du Kempo séniors et des moins de 21 ans s’est clôturé en fin de matinée d’avant-hier vendredi.

Ce championnat qui a eu lieu durant les journées des 30, 31 mars et 1er avril, a connu une forte participation de plus de 240 athlètes (dames et hommes) venus des quatre coins du pays, représentant 44 clubs et vingt wilayas. Les éliminatoires ont concerné huit disciplines dont le kata avec et sans arme, le submisson, le semi kempo, ainsi que des combats du full kempo, du self défense, le knock down et enfin le kempo MMA. Que ce soit pour la catégorie des moins de 21 ans ou celle des séniors, les combats ont connu un niveau très appréciable et parfois élevé qui a séduit le large public présent. L’organisation a été parfaite et exceptionnelle à Mascara qui a abrité ce championnat, surtout au niveau de la salle omnisports du complexe sportif de proximité sis au quartier Sidi Saïd. C’est le président de la fédération nationale du kempo en personne, Ouhalima Hichem, qui a tenu à remercier les organisateurs et tous ceux qui ont veillé au bon déroulement de la compétition dont la direction de la jeunesse et des sports et celles de la sûreté et la protection civile. Quant aux résultats finaux, c’est le club amateur des jeunes talents d’Ain Beida de la wilaya d’Oum Bouaghi qui a remporté la première place par équipes. Voici entre autre les résultats par équipes :

1- CSA/Jeunes Talents Ain Beida (CSA/JTAB), wilaya d’Oum Bouaghi.

2- Etoile Sportive Cha?ba (ESC), W. Tipaza.

3- Club Sportif Nassim (CSN) des Sports Martiaux, W. Oum Bouaghi.

4- Club Riadi Baladiat Cha?ba (CRBC), W. Tipaza.

5- Étoile Sportive Ouled Fayet (ESOF), W. Alger. B. Didéne