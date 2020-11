<span style='text-decoration: underline;'>Zeghmati à propos du projet de loi relatif à la lutte contre l’enlèvement </span>:<br><span style='color:red;'>«La législation nationale doit s’adapter à l’évolution des crimes»</span>

L’aspect réellement intéressant du projet de loi consiste dans la possibilité pour le Parquet général de déclencher systématiquement l’action publique même en l’absence de plainte.

Zeghmati a, par ailleurs, indiqué que le projet de loi consacrait un chapitre à la protection des victimes d’enlèvement, prévoyant leur prise en charge sanitaire, psychologique et sociale et la facilitation de leur accès à la justice.

Défendant le projet de loi relatif à la prévention et à la lutte contre les crimes d’enlèvement, le ministre de la Justice qui l’a présenté devant l’APN, a affirmé que le texte en question «intervient en application des instructions données par le Président de la République au Gouvernement pour l’élaboration d’une loi spécifique pour lutter contre les formes de crimes d’enlèvement». M. Zeghmati souligne par ailleurs que le projet de loi vise «l’adaptation constante de la législation nationale à l’évolution des crimes d’enlèvement qui constituent une atteinte à la sécurité publique, sèment la terreur et créent un climat d’insécurité». Affirmant que «les crimes d’enlèvement sont étrangers à notre société et aux principes de l’Islam qui sacralise la vie humaine et prévoit les plus lourdes peines pour toute atteinte», le ministre de la Justice a mis en exergue que «les crimes les plus dangereux auxquels fait face le monde aujourd’hui, pour leurs effets néfastes sur la vie des personnes, leurs libertés et leur sécurité (…), des crimes qui ciblent désormais toutes les catégories de la société sans exception».

Pour adapter la législation nationale par rapport à cette nouvelle criminalité, le ministre a mis en avant les sept axes du projet de loi, comprenant 54 articles. L’esprit de la loi touche autant la prévention que la lutte contre ces dérives criminelles. On retiendra donc que dans le cas d’enlèvement d’un enfant, le législateur a «prévu deux peines: la perpétuité ou la peine capitale». Des peines dissuasives. La loi prévoit aussi des circonstances aggravantes qui «sont liées à la qualité de l’auteur ou de la victime et les circonstances atténuantes induisant un allégement de la peine s’il est mis fin délibérément à l’enlèvement». Mais les crimes

Mais les crimes d'enlèvement commis sur un enfant, avec torture, agression sexuelle ou demande de rançon ne peuvent bénéficier de circonstances atténuantes, ne sauront en aucune manière bénéficier de quelque indulgences.

Cela concernant la lutte contre le phénomène d’enlèvement d’enfant. Pour ce qui est de l’aspect préventif contenu dans le projet de loi, on retiendra «la mise en place par l’Etat d’une stratégie nationale et de stratégies locales tenant compte de la spécificité de chaque région afin de prévenir les crimes d’enlèvement», a affirmé le ministre. On apprendra à la lecture du projet de loi que la prévention portera surtout sur l’adoption de mécanismes de veille et d’alerte précoce et la réalisation d’études sur leurs causes pour en identifier les motifs. Ces dispositions seront renforcées par «un système informatique national sur les crimes d’enlèvement en vue de faciliter le travail des organismes chargés de la prévention», a insisté le ministre de la Justice.

Au vue de la teneur des réactions des députés, force est de constater que le projet de loi présenté par M.Zeghmati fait l’unanimité à l’APN. A titre d’exemple, on soulignera l’intervention des députés Tayeb Mokadem et Nora Labiod du parti du RND. Ils ont insisté sur «l’application de la peine capitale pour consoler, un temps soit peu, les familles des victimes». D’autres députés à l’image de Abdennour Khelifi du MSP, ont eux aussi plaidé pour «l’application de la peine capitale» à l’encontre des auteurs des crimes d’enlèvement. Beaucoup d’élus du peuple n’ont pas hésité à qualifier l’enlèvement d’enfant de «mère des crimes».

L’argument des défenseur de la peine capitale à l’encontre des kidnappeurs d’enfant tient dans le fait que «l’Algérie est un Etat souverain et libre d’appliquer les sanctions contenues dans les dispositions de ses lois, notamment en ce qui concerne l’application de la peine capitale, pour la mise en œuvre effective de l’autorité de l’Etat et de la loi et la restauration de la confiance du citoyen qui sont, selon eux, plus prioritaires que le respect des accords internationaux en tant qu’obligation morale conclus à une certaine conjoncture traversée par l’Algérie».

Cela pour les débats en plénière. Concernant la Commission des affaires juridiques, administratives et des libertés, qui a planché sur le projet de M zeghmati, a défendu le principe du «durcissement des peines et à la séparation de certaines infractions pénales établies, en leur consacrant des clauses distinctes, en raison d’une différence dans leur définition telles que la sorcellerie et la vengeance». L’on aura compris qu’il existe une véritable unanimité par rapport aux crimes d’enlèvement. Au niveau de la représentation nationale, la levée du moratoire sur la peine de mort concernant ce genre de crime ne doit faire l’objet d’aucune hésitation.

Nadera Belkacemi