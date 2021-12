La LFP et la LNFA changent les horaires des matchs de samedi

La Ligue de football professionnel (LFP) et la Ligue nationale de football amateur (LNFA), ont procédé au changement des horaires des matchs prévus samedi, pour permettre aux supporters de suivre la finale de la Coupe arabe de la Fifa-2021, prévue le même jour au stade Al-Bayt de Doha entre l’Algérie et la Tunisie (16h00), ont annoncé simultanément les deux instances jeudi.

Pour le compte de la 8e journée de Ligue 1, le match CR Belouizdad – JS Saoura, prévu initialement à 14h30 a été avancé à 13h00, alors que les deux autres rencontres : CS Constantine – O. Médéa et WA Tlemcen – NA Husseïn-Dey, débuteront à 13h30, au lieu respectivement de 14h30 et 15h00. «Le changement d’horaire a été décidé suite à la brillante qualification de notre équipe nationale en finale de la Coupe arabe de la Fifa-2021, et ce, afin de permettre au large public et aux supporters de suivre la rencontre», a indiqué la LFP dans un communiqué. En Ligue 2 amateur, «les matchs de la catégorie réserves débuteront à 9h00 du matin et ceux des seniors commenceront à 12h00, à l’exception de la confrontation entre le MCB Oued Sly – USMM Hadjout, fixée à 20h00. En revanche, les horaires des matches des réserves HAMR Annaba- NRB Telaghma (11h00), MCB Oued Sly – USMM Hadjout (11h00) et MC Saïda – SKAF Khemis Meliana sont maintenus.