La ligne maritime Alger-Dakar renforcera les échanges commerciaux

La Conseillère à l’ambassade du Sénégal en Algérie, Maram Kaï Fal, a relevé jeudi à Oran, l’importance de la ligne maritime Alger-Dakar pour l’accroissement des échanges commerciaux entre l’Algérie et le Sénégal ainsi que toute l’Afrique de l’Ouest.

Maram Kai Fall indiqué à l’APS en marge de la première édition du Salon africain des affaires qu’abrite le centre des conventions d’Oran «Mohamed Benahmed», que la ligne maritime Algérie-Sénégal qu’Alger s’apprête à ouvrir prochainement, permettra de renforcer les échanges commerciaux au profit des deux pays.

Lors de la réunion du Conseil des ministres du 27 février dernier, le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a ordonné l’ouverture d’une ligne maritime commerciale reliant Alger à la capitale sénégalaise, Dakar, dans les plus brefs délais. Cette ligne maritime «permettra à l’Algérie de pénétrer les marchés de l’Afrique de l’Ouest», a déclaré la conseillère à l’ambassade du Sénégal, soulignant que le marché sénégalais «accueille déjà divers produits algériens tels que les produits alimentaires». Maram Kai Fall a estimé possible, également, d’alimenter le marché algérien en divers produits sénégalais, à l’instar des légumes, des fruits tropicaux, des produits marins et d’artisanat.

Pour rappel, une ligne maritime commerciale Alger-Nouakchott a été inaugurée en février dernier au port d’Alger. Elle devra faciliter et consolider les échanges commerciaux entre les deux pays et se veut un portail pour accéder aux marchés africains. Les travaux du Salon africain des affaires se poursuivent jusqu’à demain vendredi avec la participation de 16 pays africains et près de 45 opérateurs économiques algériens. Prennent part à ce Salon aux côtés de l’Algérie, la Tunisie, la Libye, la Mauritanie, le Niger, le Mali, le Sénégal, le Nigéria, le Burkina Faso, l’Ethiopie, La Côte d’ivoire, le Congo démocratique, l’Angola, le Zimbabwe, la Guinée, la Tanzanie et le Cameroun.