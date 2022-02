<span style='text-decoration: underline;'>Exportation</span>:<br><span style='color:red;'>La ligne maritime commerciale Alger-Nouakchott opérationnelle</span>

Afin de faciliter et de renforcer les échanges commerciaux, une ligne maritime commerciale reliant Alger à la capitale mauritanienne Nouakchott a été inaugurée jeudi dernier.

En effet, cette ligne maritime directe assure des liaisons mensuelles par le navire «Gouraya-IMO». Cette liaison, selon les explications fournies lors de la cérémonie d’inauguration, dure six jours.

Lors de sa prise de parole, le ministre des Transports, Aïssa Bekkaï a indiqué que cette ligne commerciale par excellence, s’inscrit dans le cadre de la coopération et du renforcement des liens d’amitié algéro-mauritanien en application des instructions du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Selon lui, après l’ouverture de cette ligne maritime et l’accord avec la Mauritanie sur la réalisation de la route Tindouf- Zouérat, l’Algérie s’attèle à l’ouverture d’une ligne aérienne entre Alger et Nouakchott.

Le ministre estime que l’ouverture de nouvelles lignes et la disponibilité des moyens de transport insuffleront une nouvelle dynamique à l’exportation sur laquelle mise l’Etat dans le cadre de la stratégie de développement et de diversification des exportations.

Quant à lui, le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig, a affirmé que la réalisation de la route reliant Tindouf et Zouérat, l’ouverture de la ligne commerciale maritime et prochainement la ligne aérienne entre les deux capitales, outre l’entrée en vigueur de la ZLECAf début juin prochain permettra aux exportateurs algériens d’accéder aux marchés mauritanien et de l’Afrique de l’Ouest.

De son côté, l’ambassadeur de Mauritanie s’est félicité du lancement du navire « Gouraya » qui assurera la ligne maritime entre les deux capitales, souhaitant l’organisation d’autres liaisons à l’avenir pour promouvoir l’échange commercial bilatéral et, partant, répondre aux aspirations des opérateurs économiques des deux pays. Ces lignes (terrestres, maritimes et aériennes) permettront de créer un modèle complémentaire à suivre, a-t-il ajouté.

Dans ce sens, il a été décidé que le premier voyage assuré dans le cadre de cette ligne est prévu dans quelques jours. Il sera transporté 150 conteneurs (80 conteneurs de céramique), quelque 2000 tonnes de ciment ainsi que des conteneurs de produits alimentaires et pharmaceutiques .

A souligner que l’Algérie demeure l’un des principaux fournisseurs de la Mauritanie, avec une valeur des exportations ayant augmentée de 205% au cours du premier trimestre de 2021, par rapport à la même période en 2020.

Les produits nationaux exportés vers la Mauritanie sont constitués essentiellement de produits agro-alimentaires et de produits industriels comme les matières plastiques, le ciment, les produits d’emballage et les produits d’hygiène.

Noreddine Oumessaoud