<span style='text-decoration: underline;'>Fédération algérienne de football</span>:<br><span style='color:red;'>La Ligue 2 se jouera avec trois groupes de 12 clubs chacun</span>

Le championnat de Ligue 2 de football se jouera avec 3 trois groupes de 12 clubs chacun (Ouest- Centre-Est), selon les résultats de la consultation écrite menée auprès des 36 clubs concernés pour le choix d’une formule parmi les trois proposées, a annoncé la Fédération algérienne de football (FAF) ce lundi.

Selon les résultats de la consultation exposés par le président de la Ligue nationale de football amateur (LNFA), Ali Malek, lors de la réunion du Bureau Fédéral de la FAF, 9 clubs ont opté pour la variante 1, 17 clubs ont choisi la variante 2 et 10 clubs ont retenu la variante 3. La Ligue nationale de football amateur avait proposé les trois variantes suivantes: 1ère Variante : Maintien de deux (02) groupes de dix-huit (18) clubs chacun avec le déroulement à huis clos en aller simple soit : Dix-sept (17) journées. 2èmeVariante : Trois (03) groupes de 12 clubs chacun. Le championnat se jouera à huis-clos en Aller/Retour en vingt-deux (22) journées. 3èmeVariante : Quatre (04) groupes de 09 clubs chacun. Le championnat se jouera à huis-clos en Aller/Retour en dix-huit (18) journées avec un exempt pour chaque journée. Le début du championnat de Ligue 2 est prévu les 12 et 13 février 2021 tandis que le déroulement des journées sera étalé sur trois jours (jeudi, vendredi et samedi). Les clubs classés à la 1ère place des trois (03) clubs joueront entre eux à huis clos un mini-championnat en aller simple sur terrain neutre. Les clubs classés à l’issue de ce mini-championnat aux deux 1ères places accéderont en Ligue1. Les clubs classés aux quatre (04) dernières places de chaque groupe (4×3 = 12) rétrograderont en division inférieure. La phase aller se termine les 9 et 10 avril 2021 et la phase retour reprendra une semaine après soit le 16 avril. La dernière journée est prévue pour le mardi 15 juin 2021. Le mini-championnat aura lieu aux dates les 19, 24 et 29 juin 2021 pour désigner les clubs qui accéderont en Ligue 1 professionnelle.

Composante des trois groupes:

Groupe Ouest: JSM Tiaret, US Remchi, MC Saida, ASM Oran, OM Arzew, CR Temouchent, IRB El Karma, SC Ain Defla, SKAF Khemis Miliana, MCB Oued Sly, RCB Oued R’hiou, CRB Ain Oussera.

Groupe Centre: RC Kouba, USM El Harrach, RC Arbaa, ES Ben Aknoun, WA Boufarik, USM Blida, MOBejaia, JSM Bejaia, WR M’sila, A.Boussaâda, IB Lakhdaria, CR Beni-Thour

Groupe Est: USM Annaba, AS Khroub, DRB Tadjenanet, MC El Eulma, HB Chelghoum Laid, CRB Ouled Djellal, USM Khenchela, MO Constantine, US Chaouia, CA Batna, MSP Batna, NRB Teleghma.(APS)