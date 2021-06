<span style='text-decoration: underline;'>Législatives du 12 juin</span>:<br><span style='color:red;'>La liste indépendante d’Oran «la citoyenneté pour l’avenir» promet la création de zones libres d’investissement</span>

La liste indépendante «la citoyenneté pour l’avenir» en course pour les législatives du 12 juin dans la wilaya d’Oran, s’engage à créer des zones libres d’investissement pour propulser le développement local ‌et relancer l’économie nationale.

Dans ce cadre, le candidat de cette liste Abdelkader Benkouider Sahraoui a souligné à l’APS, que sa liste «oeuvrera en cas de victoire lors de cette échéance électorale à créer au moins sept grandes zones d’investissement directes à travers le pays».

Cette proposition se fera conformément au cahier de charges fixant les modalités d’investissements ciblés en impliquant une commission ministérielle mixte, des économistes et des responsables locaux des wilayas concernées, a expliqué le même candidat.

Parmi les avantages que ces espaces ouverts apporteront pour le développement des investissements figurent l’attribution d’un foncier avec un contrat de concession exceptionnel d’une durée de 30 ans renouvelable sans distinction entre un promoteur algérien ou étranger ainsi que des exonérations fiscales. «En contrepartie, les bénéficiaires devront assurer des contributions au profit des collectivités locales et de La commission ministérielle, et auront l’obligation de recruter au moins 80% de leurs employés parmi la main d’oeuvre algérienne», a souligné ce candidat. Pour le développement de l’économie nationale, cette liste indépendante propose la création aussi en Algérie de trois zones franches d’échanges intra-régionaux, la première arabe, jouxtant la frontière algéro-tuniso-libyenne, la seconde avec l’Afrique, devant se situer dans la région de Tamanrasset, tandis que la troisième zone franche inter-méditerranéenne sera active depuis la ville de Cherchell, a précisé le même interlocuteur. De manière générale, Abdelkader Benkouider Sahraoui précise que ce programme électoral porte un projet national et sera lancé à partir d’Oran.

Il propose quatre principaux axes dont «un nouveau projet de découpage administratif», «le développement de l’économie et l’élaboration d’une politique d’investissement» et «une justice forte et indépendante».