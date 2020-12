<span style='text-decoration: underline;'>Ligue 2 - Pandémie</span>:<br><span style='color:red;'>La LNFA lance «une consultation écrite à trois variantes» pour la saison 2020/2021</span>

La Ligue Nationale du Football Amateur (LNFA) a annoncé mardi avoir soumis aux clubs de Ligue 2 trois variantes possibles pour la saison 2020/2021, et parmi lesquelles ils devront en choisir une, pour permettre le déroulement de la compétition en cette conjoncture exceptionnelle de pandémie.

«La LNFA sollicite les clubs de Ligue 2 pour une consultation écrite, au sujet du championnat de la saison 2020/2021, dont le coup d’envoi est prévu au mois de février prochain» a indiqué l’instance dans un communiqué, publié sur son site officiel, arguant d’une «impossibilité de reprendre la compétition suivant la formule classique», consistant en une compétition en aller et retour, avec deux groupes de dix-huit clubs chacun. Selon l’instance présidée par Ali Malek, «il est désormais nécessaire de trouver un autre moyen, pour permettre le déroulement du championnat de Ligue 2», d’où cet appel à l’intention des clubs, pour donner leur avis. La première variante proposée consiste à maintenir la formule des deux groupes, avec dix-huit clubs chacun, et avec le déroulement à huis clos des 17 journées, en aller simple.

«Les champions des deux groupes accèdent en Ligue1, alors que les formations classées aux six dernières places de chaque groupe (6×2 = 12) rétrograderont en Division nationale amateur (DNA)» précise encore l’instance, à propos de cette première variante.

Concernant la deuxième variante, elle consiste à répartir les clubs en trois groupes de 12 chacun.

Le championnat se jouera à huis clos, en aller/retour, et en vingt-deux journées. «Les clubs classés à la 1re place dans les trois groupes disputeront un mini-championnat, en aller simple et à huis clos, sur terrain neutre» a poursuivi la LNFA.

«Les clubs classés aux deux 1res places à l’issue de ce mini-championnat accéderont en Ligue1, alors que les formations classées aux quatre dernières places de chaque groupe (4×3 = 12) rétrograderont en DNA». Enfin, en ce qui concerne la troisième variante, elle consiste en une répartition des clubs en quatre groupes de neuf, pour un championnat qui se jouera à huis clos, en dix-huit journées (Aller/Retour) et avec un exempt pour chaque journée. «Les clubs classés à la 1re place dans chacun des quatre groupes se rencontreront en aller simple, à huis clos et sur terrain neutre, suivant un tirage au sort effectué avant l’entame du championnat. Les deux vainqueurs accéderont en Ligue 1, alors que les clubs classés aux trois dernières places de chaque groupe (3×4 =12) rétrograderont en DNA» a ajouté l’instance. «Les réponses dûment signées doivent être envoyées au plus tard le 27 décembre, par émail à l’adresse suivante (lnfamateru@hotmail.fr), ou remises en mains-propres, par porteur, au secrétariat général de la LNFA» a conclu la LNFA à propos de ce document, qui «propose également la composante des groupes, en fonction de la variante choisie».