<span style='text-decoration: underline;'>Exportation du ciment</span>:<br><span style='color:red;'>La logistique ne suit pas</span>

En 2021, 6,4 millions de tonnes de ciment et de clinker ont été transportées et exportées à travers les ports nationaux. Les opérateurs économiques ambitionnent d’exporter 10 millions de tonnes en 2022.

La question de la logistique est un aspect essentiel dans l’acte d’exportation. A plus forte raison dans le secteur de l’industrie cimentière où le transport et les plate-formes portuaires constituent des axes centraux dans le transport de ce produit qui ne peut se réaliser que par voie maritime, pour assurer une rentabilité des opérations.

A ce propos, le ministre des Transports, Aissa Bekkaï a interpellé les entreprises et sociétés de transport ainsi que les entreprises portuaires pour qu’elles mobilisent les moyens et les équipements nécessaires à l’effet de faciliter les opérations d’exportation de ciment et de clinker. Le souhait exprimé par le ministre dans un communiqué rendu public, hier par son département, consiste à voir émerger une feuille de route commune en vue de développer cette activité.

Le communiqué qui a rendu compte d’une rencontre présidée par Aissa Bekkaï et à laquelle ont pris part des cadres du ministère, des PDG de groupes de transport, des directeurs d’entreprises de transport logistiques avec des représentants de producteurs de ciment à travers le pays (Groupe industriel des ciments d’Algérie (GICA), le groupe Lafarge Algérie, Biskria Ciment ainsi que la société Cilas), note le rappel par le ministre des Transports de la politique du gouvernement, dont la promotion des exportation en est le point angulaire.

Il en a voulu pour preuve les instructions du président de la République dans ce domaine. A ce propos et pour concrétiser la vision présidentielle, «le rôle du secteur des transports est majeur dans la réussite de l’opération d’exportation, toutes étapes confondues», précise le communiqué.

Pour leur part, les producteurs de ciment et de clinker n’ont pas manqué de relever le grand potentiel du pays en matière d’industrie cimentière et souligné ses perspectives prometteuses, en raison d’une demande mondiale en hausse constante.

Mais ils ont également pointé du doigt les difficultés rencontrées par les opérateurs dans l’acte d’exportation. Le transport, le déchargement et expédition constituent un véritable parcours du combattant pour l’ensemble des acteurs de la filière.

Les chiffres de la production nationale du ciment et du clinker confirment les propos des cimentiers, en ce sens que cette production est largement excédentaire, d’où l’urgence stratégique d’imprimer un rythme soutenu aux exportations. On retiendra qu’en 2021, 6,4 millions de tonnes de ciment et de clinker ont été transportées et exportées à travers les ports nationaux.

Les opérateurs économiques ambitionnent d’exporter 10 millions de tonnes en 2022. «Afin d’atteindre cet objectif, le ministre a appelé les responsables des entreprises de transport et des établissements portuaires à réunir tous les moyens et équipements nécessaires pour faciliter l’exportation et à travailler en coordination avec les producteurs de ciment et de clinker», souligne le communiqué.

Anissa Mesdouf