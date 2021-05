La lutte contre le coronavirus serait-elle déja gagnée ?

L’Institut Pasteur d’Algérie (IPA) a indiqué il y a quelques jours que «quatre-vingt seize (96) nouveaux cas du variant britannique du SARS-COV-2 ont été confirmés durant les deux dernières semaines» et que le nombre de cas de variant indien «s’élève à 15 en une semaine». Soit un total de plus de 111 cas de variants britannique et indien enregistrés sur une période 15 jours. Dans son communiqué, l’IPA a par ailleurs annoncé que durant la semaine s’étalant du 13 au 20 mai dernier, 39 cas du variant britannique ont été enregistrés à travers les wilayas d’Alger avec 5 cas, Bouira (9 cas), Béchar (9 cas, Bejaia (1 cas) et Oran avec un record de 15 cas de variant britannique confirmés durant cette période. L’IPA n’a pas manqué encore une fois de faire appel à la vigilance des citoyens, les invitant «à observer de manière stricte, les règles de base énoncées dans le protocole sanitaire (port du masque de protection, distanciation physique, lavage fréquent des mains). Soulignant, dans son communiqué, que dans les circonstances actuelles seul le «strict respect des mesures édictées reste la seule garantie permettant de freiner la propagation de ce virus et d’éviter un plus grand nombre de cas de contaminations». On peut cependant déplorer que ce message, aussi clair soit-il, reste loin d’être entendu et pris en compte par une grande majorité de citoyens qui se comportent comme si l’épidémie faisait partie du passé. Il est vrai qu’avec l’arrivée de la vaccination et le recul nettement remarqué des cas de contamination officiellement enregistrés, la vigilance citoyenne et le respect des règles de prévention ne semblent plus figurer au registre des préoccupations des Oranais. Dans la rue, les marchés, les magasins, et même dans certaines mosquées comme celle du quartier Hlm/Usto, le masque de protection a presque entièrement disparu du paysage. Et quand on le voit, il est le plus souvent porté sous le menton, comme une simple garniture vestimentaire disponible en cas d’accès dans un grand magasin, une institution ou un organisme réclamant encore le port du masque à la porte d’entrée. Et même cela est devenu rare puisque l’on peut voir par exemple dans des antennes communales, des institutions publiques locales, ou des bureaux de poste, bon nombre de citoyens sans port de masque ni respect de la distanciation sociale. Faut-il vraiment croire que la fameuse «immunité collective» aurait atteint un seuil permettant de penser que la lutte contre le coronavirus serait déjà gagnée ? Qui vivra verra..

Par S.Benali