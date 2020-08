<span style='text-decoration: underline;'>Ligue 1 professionnelle 2020-2021</span>:<br><span style='color:red;'>La majorité des clubs optent pour un championnat à 38 journées</span>

La majorité des clubs composant la Ligue 1 professionnelle de football, ont opté mercredi pour un championnat à 38 journées, dans le cadre du changement du système de compétition pyramidal, décidé par la Fédération algérienne de football, a appris l’APS auprès d’une source autorisée.

Dix-sept (17) clubs sur l’ensemble des 20 issus de la nouvelle Ligue 1 professionnelle, ont répondu présents à l’invitation de la FAF et de la Ligue de football professionnel (LFP) pour examiner ensemble les différents scénarios du déroulement de la saison 2020-2021. Seuls la JS Saoura, la JS Kabylie, et le RC Relizane ont brillé par leur absence. La FAF a soumis aux clubs trois formules pour en choisir une : une compétition classique à 38 journées, un championnat avec une phase aller de 19 journées sans retour, et un championnat avec un aller simple de 19 journées suivi d’un play-off (les 10 premiers, ndlr) et un play-down. Seule l’ES Sétif, représentée par le président du Conseil d’administration, était contre l’idée d’une compétition à 38 journées. Par ailleurs, certains présidents de clubs ont profité de l’occasion pour exprimer leur inquiétude quant aux difficultés financées auxquelles ils font face. Dans ce registre, la FAF a indiqué qu’elle avait saisi la fédération internationale (Fifa) pour avoir son accord d’utiliser une partie de l’argent alloué dans le cadre du soutien financier contre la pandémie du coronavirus (Covid-19), pour pouvoir payer les frais d’engagement de certaines formations, précise la même source. Par ailleurs, la même source a indiqué à l’APS «qu’aucune date n’a été arrêtée pour la reprise des entraînements, ou encore pour le début de la compétition. La date du 15 septembre avancée au cours de cette réunion est juste une supposition. Seuls les pouvoirs publics sont habilités à trancher sur cette question». La saison 2019-2020 n’a pu aller à son terme en raison de la pandémie de Covid-19. La FAF a consulté les membres de l’assemblée générale pour donner suite à la saison. La majorité a opté pour le choix qui prévoyait de désigner les lauréats et les promus, tout en annulant la relégation. Comme conséquence à ce changement, la Ligue 1 professionnelle sera composée de 20 clubs, alors la Ligue 2, dont la gestion sera assurée par Ligue nationale de football amateur (LNFA), sera composée de deux groupes de 18 clubs chacun.