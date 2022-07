<span style='text-decoration: underline;'>HUILE D’OLIVE</span>:<br><span style='color:red;'>La marque oranaise Aulisua primée à Londres</span>

La marque d’huile d’olive Aulisua appartenant à la société Bio Lalla Mariem implantée à Misserghine, dans la wilaya d’Oran, vient d’obtenir la médaille d’or suite à un concours organisé dans la capitale d’Angleterre et du Royaume-Uni, Londres.

Un panel londonien d’experts en huile d’olive a récompensé cette marque oranaise lors d’une compétition intitulée «London international health olive oil competition quality 2022». Cette marque d’huile d’olive oranaise est ainsi la grande gagnante de ce concours. Aulisua a été récompensée pour sa qualité exceptionnelle. A peine une année après son entrée en production, cette entreprise oléicole oranaise a décroché sa première médaille à l’international. «Cette distinction est une des preuves de l’authenticité et du goût de l’ensemble de nos produits. Entre saveur, authenticité, histoire et prestige, notre huile d’olive est un produit haut de gamme à 100% made in Algeria, et issu du terroir oranais. Subtils mélanges d’olives et émulsions de parfums de l’Oranie, nos différentes variantes ont eu une distinction internationale», se réjouit Amane-Allah Tabet-Helal, directeur général de cette société. Cette entreprise oléicole qui emploie 60 salariés, a produit 200 tonnes d’huile d’olive cette saison. «Située au coeur d’oliveraies cultivées qui s’étendent sur 30 hectares dans la région de Misserghine, notre huilerie produit une huile qui exhale pleins d’arômes fruités, des saveurs très complexes et harmonieuses», souligne ce directeur. «Notre huilerie est à la pointe des dernières technologies tant en matière de contrôle du taux d’acidité de l’huile qu’au niveau de la charte mise en place avec nos producteurs lors de la cueillette des olives», indique le responsable. «La marque Aulisua produit de l’huile d’olive vierge, vierge extra et Premium, sans additifs et sans adjonction d’autres huiles. Parmi les variantes gustatives figurent la noisette et la tomate douce et légère. L’huile est mécaniquement extraite à froid. Elle n’a subi ni raffinage, ni traitement chimique. Le stockage du produit fini répond à des normes internationales très rigoureuses afin de préserver sa qualité», assure M. Tabet-Helal. «Les taux en polyphénols sont affichés en toute transparence sur les étiquettes», indique notre interlocuteur. La société Bio Lalla Mariem a développé un savoir-faire dans la valorisation des sous-produits en recyclant la totalité des margines et des grignons. Les feuilles et les branches des oliviers sont soit compostées ou recyclées. Cette distinction internationale permettra à cette ambitieuse société oranaise de s’ouvrir sur de belles perspectives à l’exportation.

Imad. T