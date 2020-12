<span style='text-decoration: underline;'>JS SAOURA- USM BEL ABBÉS</span>:<br><span style='color:red;'>La Mekerra sans ses nouvelles licences et marche de supporters</span>

Drôle de situation que vit le club phare de la Mekerra qui reste à nos jours, l’unique club sans ses nouvelles licences parmi les vingt équipes de la première division. On avait pourtant annoncé les démissions du staff dirigeant et technique mais sans un réel écrit concret.

En plus, on a annoncé sur la page de la SSPA/USMBA qu’il y aura du nouveau mais ce fut aussi une énième idée afin de cerner la colère des milliers de supporters. Ces derniers ont exprimé leur ras-le-bol mardi passé en organisant une marche pacifique à travers les principales artères du centre ville de Bel Abbés et leur mot d’ordre était l’acquisition d’une société étatique pour parrainer leur équipe, et surtout, le départ sans condition des dirigeants qui, semble til, font la sourde oreille. Selon des indiscrétions, chacun veut barrer la route à l’autre dans l’octroi des milliards de Naftal comme argent de sponsor. Résultat, un club à la dérive qui ferme la marche du classement général avec un seul point récolté après les trois premiers matches du championnat. Hier, l’USMBA a quitté SBA en direction de Béchar pour affronter aujourd’hui samedi, le JS Saoura local avec ce même effectif des trois premiers matchs. Plus de licence, et un entraineur porté absent mais sans que personne ne lui doit des comptes. Une vraie débandade !

B.Didéne