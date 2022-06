La ministre de la Culture donne le coup d’envoi du festival national de la chanson raï

La ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, a donné dans la soirée de dimanche au théâtre de verdure «Hasni Chekroune», le coup d’envoi de la 12ème édition du festival national de la chanson raï, en présence de grandes figures artistiques et culturelles.

Dans une allocution à cette occasion, le commissaire de la manifestation, Mohamed Bousmaha, a souligné que «la chanson raï, qui a atteint la scène mondiale, est fière d’être, aujourd’hui, une part du patrimoine et de l’héritage culturel de la ville d’Oran et de l’Algérie et participe, à ce titre, à l’accueil des visiteurs de la ville des différents pays, à l’occasion de la 19e édition des Jeux Méditerranéens».

La première soirée du festival, organisé sous le slogan «Oran au coeur», s’est distinguée par la projection de vidéos d’une série de chansons de l’artiste défunt «Cheb Hasni», avec l’accompagnement d’un orchestre dirigé par le m’stro Amine Dahane, au milieu d’un grand enthousiasme de la part des jeunes présents. De nombreux artistes ont participé à l’animation de cette première soirée, dont Houari Benchenet, Cheikh Nâame, Houari Dauphin et Cheba Ismahane.

Cette manifestation culturelle de cinq jours verra la participation de 21 chanteurs, l’entrée étant gratuite pour le public amateur de ce genre musical. Cette édition est organisée en coordination avec le comité d’organisation de la 19e édition des Jeux Méditerranéens Oran-2022 pour contribuer à la grande activité culturelle et artistique programmée en marge de cette manifestation sportive internationale.