La nation des victoires

Il n’y a que le football pour donner de telles émotions. Il n’y a que le football pour faire entrer toute une nation en transe. Le match de samedi soir et les scènes de joie qui ont suivi sur tout le territoire national en sont la preuve suprême. Les victoires des «Verts» que ce soit en équipe A ou en équipe A’, sont toujours une grande raison de fierté pour un peuple fou de la balle ronde qui fait partie intégrante de son quotidien. Le football et l’équipe nationale coulent dans les veines des Algériens, mais pas qu’en rouge, mais en rouge, vert et blanc.

La victoire des poulains de Madjid Bouguera dit le «magique», nous ont fait revivre les grands moments de l’histoire de notre sport, surtout que ce succès à été arraché face à des Marocains revanchards et arrogants, et que la délivrance ne sait faite qu’au bout de la nuit, après l’éprouvante et stressante série des tirs au but.

Les camarades de l’excellent Brahimi nous ont réconciliés avec la joie de vivre et le bonheur des victoires qui enivrent le peuple algérien et ressoudent les liens entre les enfants du même pays. L’Algérie nouvelle, qui change et qui gagne, a besoin de ces moments uniques, qui nous rappellent que rien n’est impossible pour ce peuple qui est capable de relever tous les défis, depuis sa glorieuse guerre de Libération face à une superpuissance de l’Otan.

Un peuple qui ne compte pas s’arrêter là, et qui s’engage, en puisant dans les valeurs de son histoire, à se bâtir un avenir meilleur. Pas seulement en sport, mais dans tous les domaines, les Algériens sont capables de changer leur destinée et de prouver que rien ne leur est insurmontable.

Ils ont cette capacité et cette volonté d’aller au bout de leur conviction. La fierté de ce peuple n’a pas de limite et notre avenir ne peut être que radieux quelles que soient les difficultés et les obstacles du moment. Les Algériens se nourrissent justement de ces difficultés pour renverser toutes les tables et réaliser des miracles. Cette fusion et cette unité du peuple algérien est un signal fort envers tous les ennemis de la nation. Une fusion et une unité qui ont été irriguées du sang de nos martyrs qui a permis l’émergence de la grande nation qu’est l’Algérie.

Par Abdelmadjid Blidi