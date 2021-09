<span style='text-decoration: underline;'>Aéroport international Ahmed Ben Bella</span>:<br><span style='color:red;'>La nouvelle aérogare est à 92% de taux d’avancement</span>

Le projet de la nouvelle aérogare de l’aéroport international Ahmed Ben Bella est a un taux d’avancement de 92%, a-t-on appris hier auprès de Benchenane Najib directeur de cette structure en marge de la tenue de la première session ordinaire de l’APW.

«Le VRD et le côté fret ainsi que le nouveau bloc administratif pour les douanes, Air Algérie et les transitaires ont été réalisés à 100%, une nouvelle voie à partir du rond point de l’aéroport a été également achevée, nous sommes actuellement en phase d’équipement de la nouvelle aérogare. Il reste juste le faux plafond et l’installation de quelques luminaires » dira notre interlocuteur, qui a également expliqué que le problème réside dans « un ods d’arrêt des travaux depuis le 23 janvier 2020 à cause de l’avenant numéro 07 qui est passé devant la commission sectorielle du Ministère, il reste la décision de réévaluation ». Le directeur de l’aéroport s’est dit optimiste en affirmant que cette structure sera réceptionnée avant les JM2022. « Au cas où l’avènement numéro 07 sera débloqué, il restera 05 mois de travaux». Il est à noter que la particularité du projet de la nouvelle aérogare d’Oran réside dans l’utilisation de l’énergie solaire avec la pose d’un plafond d’une superficie de 13.000m de panneaux photovoltaïque, ce qui rend cette structure unique en son genre en Algérie. Ce projet qui figure parmi les projets structurants de la capitale de l’ouest répond au souci de désengorger l’actuel aéroport, dont la capacité réelle est de 800.000 passagers par an, alors que dans les faits et de par sa vocation régionale, il dépasse les 1,2 million de passagers par an. Une fois achevée, la nouvelle aérogare sera destinée aux vols internationaux, sera suivie d’une autre opération, consistant à relooker l’actuelle aérogare qui sera réservée au trafic intérieur. Une fois les deux projets livrés, les capacités d’accueil atteindront 04 millions de passagers par an, extensible à 06 millions selon les besoins. La nouvelle aérogare s’étend sur une superficie de 49.000 mètres carrés. Deux pistes d’une largeur de 45 m et d’une longueur respectivement de 3.660 et 3.000 mètres constitueront l’aire d’atterrissage et de décollage avec 16 positions d’aéronefs. En outre, un parking à étages et plusieurs autres sont prévus sur le site. Cette nouvelle infrastructure permettra de traiter simultanément 06 vols grâce à 06 trains d’embarquements directs depuis et vers l’avion. Par ailleurs, 33 boxes d’enregistrement seront réservés aux différentes compagnies aériennes. Dans ce cadre, il est prévu la pose de panneaux solaires de haute technologie en matière de production de l’énergie, sur une surface-plafond de 13.000 m2 sur un total de 15.000 m2 de superficie bâtie. Ces panneaux assureront 25% des besoins de cette aérogare en électricité. Le reste de la surface bâtie sera aménagé en espaces verts à titre décoratif. Pour rappel, le coût du projet est estimé à 21 milliards de DA, scindé en trois lots, ceux de la réalisation de la nouvelle aérogare, de réaménagement de l’ancienne utilisée actuellement aux vols internationaux qui sera reconvertie pour les vols intérieurs et de réalisation d’un bloc de gestion des marchandises et l’aménagement d’espaces de fret, de stockage et de traitement qui permet d’augmenter le volume de traitement des marchandises de 2.000 tonnes actuellement à 15.000 par an.

Il est à rappeler que le budget supplémentaire 2021 d’un montant de plus de 19 milliards de DA a été approuvé hier lors de la session ordinaire de l’APW. Dans les revenus, des aides ont été octroyées par le fond commun des collectivités locales pour la maintenance des écoles, la solidarité durant le mois du Ramadhan. Lors de son intervention, le wali d’Oran Said Sayoud a rappelé que l’environnement et l’hygiène sont à la tête des priorités, en rappelant les efforts de la wilaya en matière de logements et de développement local.

Fethi Mohamed