<span style='text-decoration: underline;'>Rencontre aujourd’hui sur le Plan de relance économique et social</span>:<br><span style='color:red;'>La nouvelle économie en concertation</span>

Le plan de relance économique et social sera, aujourd’hui sur la table d’une rencontre qui réunira l’exécutif, le syndicat et le patronat. Bien qu’on refuse au gouvernement de lui accoler le qualificatif de la tripartite, la réunion qui durera deux jours y ressemble sur bien des aspects. Il reste que l’ambition des organisateurs consiste à éviter les palabres inutiles pour aller à l’essentiel et sortir avec des recommandations qui seront effectivement mises en œuvre. C’est d’ailleurs la principale différence que revendiquent les membres du gouvernement Djerad qui prendront part aux Assises. Parmi ceux-là, le ministre de l’Industrie Ferhat Ait Ali Braham a insisté sur le fait que la rencontre «n’est pas une rencontre tripartite comme celles organisées dans le passé, mais une véritable concertation qui permettra au gouvernement d’écouter et d’échanger avec les autres partenaires sociaux. Ces derniers seront invités aussi à prendre connaissance des attentes et objectifs de l’Exécutif en matière de développement socio-économique». Ces assises qui regrouperont plus de 300 participants dont un tiers de personnalités indépendantes constitué, entre autres, d’experts nationaux vivant en Algérie et à l’étranger. «Il n’est pas question de discuter ni sur la conjoncture économique ni sur la situation financière du pays. Notre objectif est de tracer un nouveau chemin pour aboutir à une économie nouvelle», a-t-il insisté.

Concernant son domaine de compétence, M. Ait Ali a dressé un constat critique de l’état de ce secteur «sinistré» en termes de gestion «archaïque» et évoluant face à une «fausse» concurrence de produits détaxés.

Dans cette tripartite où pas mal de dossiers seront abordés, celui des industriels censé jouer un rôle déterminant dans la relance de l’économie, le ministre de l’Industrie mise sur l’agroalimentaire qui peut, selon lui, tripler sa valeur ajoutée et pourrait atteindre les 70 milliards de dollars par an. «Il est inadmissible de continuer à importer du concentré de tomate, alors que des exploitants agricoles n’arrivent pas écouler leur production et sont souvent contraints à la jeter dans la nature», n’excluant pas le recours à l’obligation de s’approvisionner uniquement auprès du marché national pour les industriels de la transformation et l’interdiction de l’importation des intrants agricoles disponibles localement.

Ce secteur comme d’autres devrait bénéficier d’un avantage comparatif par rapport aux importations et, il est dit dans les couloirs des ministères que l’abrogation de l’ancienne règle 51/49 % régissant l’investissement étranger avec un partenaire local ne devrait s’appliquer, offre d’intéressantes perspectivismes. En tout cas, hormis les secteurs stratégiques comme ceux portant sur l’exploitation des ressources naturelles et les grandes infrastructures publiques, la libération des investissements étrangers dans les domaines de l’hôtellerie et des activités industrielles manufacturières peut aller jusqu’à 100 %, assurent les membres du gouvernement, concerné directement ou indirectement par les investissements.

Il reste que la véritable épine à la relance économique est en rapport avec l’accès au foncier industriel qui sera abordé lors des assises et devra impérativement faire l’objet d’une réforme. Un Office national appelé à choisir des projets «éligibles» et dignes «d’être sélectionnés», annonce le ministre de l’Industrie.

Nadera Belkacemi