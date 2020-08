<span style='text-decoration: underline;'>Réouverture graduelle des lieux de culte, des plages et des lieux de détente </span>:<br><span style='color:red;'>La nouvelle étape du déconfinement</span>

Les mosquées ne seront pas les seuls lieux touchés par la poursuite du processus de déconfinement, puisque des plages et les lieux de récréation et de détente pour les citoyens seront également réouverts aux citoyens. Là aussi, l’instruction présidentielle recommande instamment la mise en place d’un protocole anti-Covid-19 bien étudié à l’effet d’éviter toute hausse des contaminations.

L’ Algérie est en passe de passer un nouveau cap dans le processus de déconfinement partiel. Cette nouvelle phase, dont l’entame reste à l’appréciation du gouvernement puisqu’elle nécessite des préparatifs nécessaires est en rapport avec les activités religieuses et sociales de la population. Et pour cause, le Président de la République a instruit le Premier ministre, lors du Haut Conseil de sécurité qui s’est réuni avant-hier, de programmer la «réouverture graduelle» des lieux de culte. Un aspect très important pour les Algériens pour qui la religion conserve un intérêt majeur dans la vie quotidienne. C’est dire l’importance d’une décision qui permettra un retour à la vie normale, même si les mesures barrières et la nature même des mosquées feront l’objet d’un suivi strict.

De part l’importance du sujet, Abdelaziz Djerad est revenu hier sur la réouverture des mosquées, appelant les fidèles à respecter rigoureusement les mesures préventives contre la pandémie de la Covid-19 après la réouverture des mosquées dans les prochains jours. M. Djerad, qui a procédé en compagnie du ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane au lancement officiel des services et produits de la finance islamique à la Banque nationale d’Algérie (BNA) a précisé que «la réouverture des mosquées ne veut pas dire omettre l’existence de la pandémie», ajoutant que «la mosquée doit être un exemple de respect des mesures préventives, y compris le respect de la distanciation sociale et le port du masque de protection». «Les mosquées ne devraient pas causer la propagation de la pandémie. Au contraire, elles doivent aider à y mettre un terme, à travers le respect des mesures barrières», a-t-il dit. Le Premier ministre a appelé les citoyens et les fidèles à préserver ces lieux sacrés et à veiller à leur hygiène.

Les mosquées ne seront pas les seuls lieux touchés par la poursuite du processus de déconfinnement, puisque des plages et les lieux de récréation et de détente pour les citoyens seront également réouverts aux citoyens. Là aussi, l’instruction présidentielle recommande instamment la mise en place d’un protocole anti-Covid-19 bien étudié à l’effet d’éviter toute hausse des contaminations. «Le Président de la République a instruit le Premier ministre à l’effet de programmer une réouverture graduelle des lieux de culte, qui sera limitée, dans une première phase, aux seules grandes mosquées d’au moins mille (1000) places, et qui soient en mesure de permettre la distanciation physique indispensable, avec comme impératif le port du masque par tous», note un communiqué de la présidence de la République. Dans le même temps, la même source met en évidence la nécessité de trouver un moyen idoine de permettre aux Algériens de profiter au mieux de la période estivale, malgré la persistance du Covid-19. Aussi l’instruction présidentielle préconise de «prendre les mesures qui s’imposent pour un accès graduel à de tels espaces qui tiennent compte de l’impératif du respect des conditions sanitaires». La graduation, maître-mot du processus de déconfinement doit donc être respectée. Et c’est «aux responsables des services de sécurité de veiller, par une présence renforcée, à l’observation sur le terrain des consignes de distanciation entre les estivants et de port du masque», a ordonné le chef de l’Etat.

C’est à ce titre que le Président de la République a chargé le Premier ministre de préparer des décrets en vue de prévoir les modalités pratiques pour une application flexible de ces mesures, a assuré la même source, ajoutant que l’Etat restera «vigilant quant au respect rigoureux de ces mesures par les citoyens, lesquelles mesures peuvent être remises en cause en cas d’aggravation de la situation sanitaire. Il y va de la santé de tous».

Il faut savoir également que la réunion du Haut Conseil de Sécurité a été constituée une occasion pour traiter du sujet de l’accumulation, au cours de ces dernières semaines, d’un certain nombre de dysfonctionnements graves qui ont impacté négativement la vie du citoyen et pris la forme, dans certaine cas, d’actes de sabotage destinés à nuire à la bonne marche de l’économie et des institutions du pays.

