<span style='text-decoration: underline;'>Djerad à l’occasion la Journée nationale de l’étudiant</span>:<br><span style='color:red;'>«La nouvelle génération doit être au diapason du développement»</span>

La célébration, hier, du 65e anniversaire de la Journée nationale de l’étudiant constitue une occasion pour rappeler à la nouvelle génération des étudiants algériens l’impératif de se mettre au diapason du développement et à protéger la souveraineté nationale.

Un appel dans ce sens a été adressé aux étudiants par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, qui a présidé la cérémonie de célébration de l’évènement. Pour le Premier ministre, la nouvelle génération d’étudiants, qui constitue l’élite de demain pour le pays, doit se mettre au diapason du développement et de s’instruire en langues étrangères notamment l’Anglais.»La nouvelle génération est appelée aujourd’hui à se mettre au diapason du développement en cours à travers la maîtrise des langues étrangères», a déclaré M. Djerad, faisant savoir qu’une génération d’économistes de très haut niveau a été formée par l’Algérie. Il a également mis en avant leur rôle dans «la protection de la souveraineté nationale», lors d’une cérémonie organisée, à l’Université Alger 3 «Ibrahim Sultan Cheibout»,

Pour souligner l’importante place qu’occupe l’Anglais dans le monde, il a cité l’exemple des rapports dont la plupart sont désormais rédigés dans cette langue, «d’où l’impératif d’apprendre la langue», a-t-il soutenu.

Par ailleurs, le Premier ministre a affirmé que les relations internationales et économiques ont connu un changement radical et sont impactées par la pandémie du coronavirus, précisant que les enjeux actuels induits par la pandémie du nouveau coronavirus.

Pour souligner l’ampleur des effets dévastateurs de la pandémie, M. Djerad a fait savoir que même les grandes puissances économiques ont été impactées par la conjoncture sanitaire.

Sur le plan financier et budgétaire, l’Algérie a évité de recourir à l’endettement extérieur en dépit des répercussions de la pandémie sur l’économie du pays.

M. Djerad, qui s’est entretenu avec un nombre d’étudiants, a évoqué la période post-Covid-19, les conflits qui en ont suivis et les répercussions de la pandémie qui, a-t-il dit, «nous a imposé, et à l’ensemble du gouvernement, de préserver les équilibres qui nous ont évité de recourir au Fonds monétaire international (FMI)». «Il fallait faire face à toutes les pressions, y compris politiques qui voulaient que l’Algérie se soumette à cette institution», a-t-il ajouté.

Dans le même contexte, il a souligné face aux étudiants l’impératif de sauvegarder la souveraineté nationale et d’éviter les scénarios catastrophe ayant touché les économies de certains pays. «Nous devons protéger la souveraineté nationale, que l’étudiant doit comprendre que nous devons préserver et protéger notre souveraineté afin que nos décisions demeurent entre nos mains, et que nous puissions éviter ce qui s’est produit dans certains pays qui se sont effondrés et à qui l’on impose, aujourd’hui, voire même le régime politique «, a-t-il indiqué.

Le Premier ministre a ensuite invité les étudiants à participer à la dynamique politique du pays pour faire face aux défis auxquels fait face l’Algérie. «Les étudiants ont le droit aujourd’hui de défendre leurs idées, de se former et de participer à la dynamique politique du pays s’ils comprennent les défis et les enjeux qui les entourent», a-t-il souligné.

Pour M. Djerad, «les étudiants sont «la locomotive et ils ne doivent pas être dirigés». Il a mis en avant dans ce cadre le rôle de l’université dans la promotion du savoir à travers l’encouragement du dialogue. «Nous respectons les idées. Il faut qu’il y ait un débat fort au sein de l’université pour faire ressortir la place fondamentale de celle-ci ainsi que son rôle dans la promotion du savoir et l’ouverture sur les sciences et les défis scientifiques, outre sa contribution à l’édification du pays à tous les niveaux y compris culturel et économique», a conclu M. Djerad.

Samir Hamiche