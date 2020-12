Les occidentaux, Américains en tête, veulent resserrer l’étau sur le reste du monde. Les médias, leur colonne avancée, n’épargne personne. La chine et la Russie sont dans le collimateur de tous les éditorialistes. Les grands network médiatique ignorent leurs vaccins et tentent de faire admettre à l’humanité la fausse vérité qui veut que seul l’occident est à la pointe de la technologie. Et s’ils usent de l’arme des médias contre ces deux puissances nucléaires, c’est pour la simple raison que toute invasion est impossible. En attendant de gagner leur «nouvelle guerre froide» avec le nouveau «bloc de l’est» les occidentaux se chargent de nettoyer ce qui reste de leur «œuvre» en Orient. Après la destruction militaire de pays qui ont, d’une manière ou d’une autre prêté le flanc, ils oeuvrent à planter le drapeau sioniste là où ils peuvent entre l’Orient et le Maghreb. En effet, à voir l’évolution du dossier et des discours des dirigeants européens et américains, il semble que la stratégie de l’invasion directe s’imposait comme la vraie bonne solution avec certain pays, pour amener le reste du «troupeau arabe».

L’on notera dans la distribution des rôles, ceux donnés à l’Angleterre et à la France qui passent pour des Guets Stars, ces petits acteurs qui interviennent au début du film, histoire de créer l’énigme. Celle-ci, tout le monde la connaît. C’est bien la prétendue découverte de preuves accablantes d’un traitement inhumain qu’infligent certains régimes à leurs populations et accroupissement du danger qu’ils représentent pour la paix dans le monde. Les deux personnages ont bien joué leur partition en agissant de concert au niveau de l’Onu.

Il est entendu que pour un maximum de crédibilité, les deux figurants rament un peu. A contre-courant par fois. Mais les «stratèges» imaginent leur détermination. Celle-ci a fini par payer. C’est le grand tournant du film. Le Héros est saisi du dossier. Là, le film entre dans sa phase active. Les événements devront donc se précipiter. Les preuves devenir de plus en plus nombreuses. Intervient ensuite le dénouement raconté par les médias occidentaux, comme la victoire du bien sur le mal.

Ce scénario, celui des Bush, d’Obama, de Trump et certainement aussi de Biden, parait comme la solution logique, aux yeux des occidentaux. Il reste aux Américains, avec la nouvelle administration, à bien négocier le coup avec les Russes et les Chinois pour entériner la nouvelle donne d’un Israël aux portes du Maghreb et d’une Palestine toujours occupée et d’un dossier sahraoui qui sommeille dans les territoires du SG de l’Onu. Quant aux Arabes, on connaît bien leur rôle dans le scénario…

Nabil.G