<span style='text-decoration: underline;'>INTEMPERIES</span>:<br><span style='color:red;'>La nuit des sapeurs pompiers</span>

L’alerte maximale est tirée. Les sapeurs pompiers n’ont pas chômé, ces derniers, dans les unités dans lesquelles ils ont été affectés, ont été mobilisés durant toute la nuit.

Deux femmes, âgées respectivement de 20 et 27 ans ont été victimes d’un carambolage entre 3 voitures survenu au début de la nuit de vendredi à samedi au niveau de la Rn 11 dans la commune de Mers El Hadjadj, localité rattachée à la daïra de Béthioua. Les deux femmes, souffrant de blessures de différents degrés, ont été évacuées en urgence vers l’hôpital d’El Mohgene, à l’est de la wilaya d’Oran. Près de deux heures après cet accident, soit à 21h50mn de la même nuit, les éléments de la protection civile ont intervenu dans le quartier de Plateau dans le chef lieu d’Arzew où ils ont procédé au pompage des eaux pluviales coulant à flot à partir d’un talus inondant le plateau plat dudit quartier. La protection civile indique qu’«aucune perte humaine n’a été enregistrée». Simultanément, les sapeurs pompiers ont opéré une sortie délicate au niveau de Hai El Yasmine où ils ont apporté secours aux populations dudit quartier menacés par un poteau électrique arraché par les vents. En une nuit, plusieurs autres opérations de secours ont été opérées par les mêmes services. Hormis les dégâts matériels, aucune perte humaine n’a été enregistrée. Les trombes d’eau, estimées à 40 mm, sont habituellement source d’inquiétude des populations locales, notamment chez les familles occupant les bidonvilles, les habitations précaires et le vieux bâti. Les rues et ruelles du vieux quartier de Derb ont, un laps de temps, changé de look, transformées en ruisseaux coulant de partout, l’eau coulant à partir de la station du téléphérique charriait dans son sillage toutes les formes de détritus donnant à ce quartier une image encore plus hideuse. Idem pour les rues des Jardins et Philippe, l’eau coulant de la place d’Arme va droit vers le quartier de Sidi El Houari ralliant, en flots, le Boulevard Stalingrad. Entre temps, les piedmonts du Murdjadjou en «dépression» lâchaient leurs charges droites dans les rues et ruelles exigües de Sidi El Houari. Les rues d’Arcole et l’avenue de Canastel ont connu le même sort, en se transformant en petits oueds dont les eaux pluviales déversaient droit vers la placette de Gambetta. Le même topo est relevé dans plusieurs cités, zones urbaines, semi urbaines et ruralesYacine Redjami