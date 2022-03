<span style='text-decoration: underline;'>Abderahman Benbouzid</span>:<br><span style='color:red;'>La numérisation pour pallier au manque de coordination</span>

Le ministre de la santé et de la réforme hospitalière Abderahman Benbouzid a insisté hier en marge de sa visite à Oran sur l’importance de la numérisation du secteur de la santé, pour avoir des données en temps réel sur le fonctionnement des différents établissements de santé.

Il a dans ce cadre, annoncé la création de l’agence nationale de numérisation du secteur de la santé après le feu vert reçu par le gouvernement. Par ailleurs, le ministre a affirmé que l’Algérie dispose des structures et des compétences nécessaires dans le secteur de la santé mais il manque la coordination. A propos des polycliniques et des établissements de santé de proximité, le ministre Benbouzid a annoncé l’élaboration d’une charte de gestion de ces établissements qui seront renforcés par des médecins spécialistes afin de leur permettre de fonctionner en H24 et d’alléger la pression sur les hôpitaux qui devront se concentrer sur leurs principales missions notamment la formation. Lors de sa visite à Oran, le ministre s’est rendu au projet du nouveau hôpital d’Oued Tlelat, qui sera transformé en un pôle d’urgences médicales.

Il faut savoir à propos de cet hôpital que les travaux sur place sont actuellement à l’arrêt à cause du non paiement de l’avenant au profit de l’entreprise. Abderahman Benbouzid a insisté sur sa réception à la fin de mai prochain. Il est à rappeler que ce projet est inscrit depuis 2008, alors que les travaux ont été entamés en 2012. L’entreprise chargée des travaux a reçu toutes les assurances nécessaires de la part du ministre pour la prise en charge du problème de l’avenant, en attendant la 2ème étape de ce projet liée à l’équipement.

A propos de la lutte contre le cancer, le ministre a annoncé le lancement d’un 2ème plan de lutte, en œuvrant sur la disponibilité d’un grand nombre d’accélérateurs linéaires au niveau des hôpitaux. Oran devra bénéficier de deux accélérateurs dans ce cadre. Notons que le ministre a, lors de cette visite, procédé également à l’inauguration d’une polyclinique à Mers El Hadjaj.

Fethi Mohamed