<span style='text-decoration: underline;'>Pr Nadjet Mouffok</span>:<br><span style='color:red;'>La pandémie du Covid-19 a impacté le dépistage du VIH</span>

Le dépistage du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) à Oran a été significativement impacté par la pandémie du Covid-19, a indiqué jeudi la chef de service des maladies infectieuses du CHU d’Oran, Pr Nadjet Mouffok.

«Depuis la déclaration de l’épidémie à Oran en mars 2020, nous n’organisons plus de campagnes de dépistage du sida», a-t-elle déclaré en marge du 6e congrès des médecins spécialistes libéraux, ouvert jeudi à Oran, sur le thème «le Covid et les pathologies cardio-métaboliques». Le service des maladies infectieuses du CHU d’Oran, classé comme un centre de référence régional de la prise en charge du sida, accueille des malades de toute la région Ouest et du Sud-ouest du pays. Il avait l’habitude d’organiser plusieurs campagnes de dépistage annuellement. Le dépistage du sida n’est pas le seul à être impacté, mais la prise en charge de cette partie des malades l’a été aussi pendant un bon bout de temps, «dans la période du confinement notamment», a affirmé la Pr Mouffok, signalant qu’une grande partie des malades qui habitent hors wilaya ne pouvait pas se déplacer pour faire le suivi et s’approvisionner en médicaments. La prise en charge s’est améliorée en 2021 par rapport au 2020, avec l’allègement puis la levée des restrictions d’une part, et l’ouverture de structures dédiées au Covid-19 (hôpital d’El Kerma), ce qui a permis au service des maladies infectieuses de reprendre son rythme habituel, d’une autre part, s’est toutefois réjoui la même responsable.