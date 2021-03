<span style='text-decoration: underline;'>Ould-Kadi Amina</span>:<br><span style='color:red;'>La peinture, un amour, une passion</span>

Le salon du festival « Zine Bladi » qui a regroupé différents producteurs dans plusieurs domaines est destiné en particulier aux femmes.

Une cinquantaine d’entre elles sont présentes pour mettre en lumière leur passion, mais aussi montrer leur savoir faire dans plusieurs secteurs de la vie. Parmi elles, la jeune Ould Kadi Amina master en biologie qui est passionnée de peinture depuis l’âge de 12ans.

Elle expose une vingtaine de tableaux de sujets divers où elle ne semble pas se cantonner à un seul style. Ses tableaux touchent à des sujets divers. Du cheval, qui dit elle, la passionné parce qu’elle fréquente l’étrier oranais, mais elle aime aussi les natures mortes, les paysages. « La peinture j’en ai fait un passe temps qui me passionné. Elle me permet surtout de m’évader du quotidien. Dans la peinture on peint, en réalité, son imagination personnelle à laquelle on donne corps dans un tableau. Je fais aussi de l’abstrait. La peinture est la meilleure des passions. Elle vous fais voyager et vous permet d’avoir une large palette d’inspiration.

Adda.B