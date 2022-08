<span style='text-decoration: underline;'>Nouveau stade d’Oran</span>:<br><span style='color:red;'>La pelouse sera prête pour les deux matchs amicaux des Verts</span>

La pelouse du stade de football de 40.000 places relevant du nouveau complexe sportif d’Oran Miloud-Hadefi sera prête pour accueillir les deux matchs amicaux au menu de la sélection algérienne A en fin septembre prochain, a indiqué lundi à l’APS le premier responsable de la direction locale de la jeunesse et des sports.

La pelouse dudit stade subit actuellement des travaux de rénovation dont l’état d’avancement est estimé à 80% a assuré Yacine Siefi, également directeur général par intérim du complexe sportif Miloud-Hadefi. «C’est une opération ordinaire qui se fait à l’issue de chaque fin de saison pour assurer la régénération de l’herbe de la pelouse. Au rythme actuelle des travaux en question, la pelouse sera prête d’ici une semaine», a-t-il encore dit. La Fédération algérienne de football (FAF) a annoncé dernièrement la programmation au stade d’Oran de deux rencontres amicales de la sélection algérienne face à la Guinée et le Nigéria les 23 et 27 septembre prochain. Ces deux matchs viennent compenser le report de la troisième et quatrième journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN-2023) en Côte d’Ivoire, décalée elle aussi à l’an 2024. Ce sera la première fois que la bande à l’entraineur national, Djamel Belmadi, va se produire sur la pelouse du nouveau stade d’Oran qui avait accueilli, il y a un peu plus d’une année, un match amical ayant opposé la sélection nationale A face au Libéria (5-1). Ce fut d’ailleurs la seule rencontre jouée dans cette infrastructure avant son inauguration officielle lors de la 19e édition des jeux méditerranéens (JM) abritée par Oran (26 juin-6 juillet 2022). La dernière fois où les «Verts» ont évolué dans la capitale de l’Ouest remonte à 2005 lorsqu’ils avaient été battus par le Nigéria (2-5) dans le cadre des éliminatoires de la CAN-2006 dans un match joué au stade Ahmed-Zabana, rappelle-t-on.