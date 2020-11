<span style='text-decoration: underline;'>Procès de Khalifa Bank </span>:<br><span style='color:red;'>La perpétuité requise à l’encontre d’Abdelmoumène Khalifa</span>

Au 4ème jour du procès de l’affaire El Khalifa Bank, le tribunal de Blida a requis, hier, la perpétuité à l’encontre d’Abdelmoumène Khalifa, actuellement en détention. Le principal accusé de la très médiatisée affaire d’El Khalifa Bank a été condamné à 18 ans de prison ferme lors du précédent procès tenu, en 2015 au niveau de la même juridiction.

Quelques jours seulement après l’ouverture procès d’El Khalifa Bank d’où l’ensemble des accusés, au nombre de 12, ont été auditionnés dont certains avaient déjà purgé leurs peines prononcées à leur encontre lors du procès de 2015, le Procureur général du tribunal criminel près la Cour de justice de Blida, Zoheir Talbi, a rendu public ses réquisitoires.

Ainsi, la perpétuité a été requise à l’encontre de l’ex-Golden boy, comme il est surnommé par les médias, qui est aussi l’accusé principal dans l’affaire dite El Khalifa Bank, Abdelmoumène Khalifa, ancien P-dg du Groupe Khalifa.

En plus de l’emprisonnement à perpétuité, le Procureur a requis également la confiscation de l’ensemble des biens du principal accusé, saisis dans le cadre de cette affaire.

À signaler que la réouverture de l’affaire d’El Khalifa Bank fait suite à la réponse favorable de la Cour suprême au pourvoi en cassation du dernier verdict prononcé en 2015. Ouvert dimanche dernier au niveau du tribunal de Blida, au cours de ce nouveau procès, 12 accusés ont été auditionnés.

Par ailleurs, des peines allant de 20 ans à quatre années de prison ont été requises contre les 11 accusés restants.

S’agissant de la nature des accusations ainsi que les chefs d’inculpation, le principal accusé Abdelmoumène Khalifa, de même que d’autres accusés non arrêtés, sont poursuivis pour les chefs d’inculpation de «constitution d’association de malfaiteurs», «falsification de documents officiels et usage de faux», «vol en réunion, escroquerie, abus de confiance et corruption», «falsification de documents bancaires», et «banqueroute frauduleuse».

À rappeler qu’en 2015, Abdelmoumène Khalifa a été condamné par le tribunal criminel de la Cour de Blida à 18 ans de prison ferme, assortie d’une amende d’un million de DA avec confiscation de l’ensemble de ses biens.

La création d’El Khalifa Bank remonte à l’année 1998 et a été dirigée par Ali Kaci. Le conseil d’administration avait confié, par la suite, la présidence du Groupe à Abdelmoumène Khalifa qui l’a géré en qualité de Président-directeur général de 1999 à 2003.

«Abdelmoumène Khalifa ne peut pas avoir été victime de l’ancien système»

Alors que le principal accusé s’est défendu tout au long du procès d’El Khalifa Bank d’être la cible du précédent régime, le Procureur général près la Cour de Blida, Zoheir Talbi, a estimé que Abdelmoumène Khalifa, ancien P-dg du Groupe Khalifa «ne peut pas avoir été victime de l’ancien système comme il le prétend».

Le Procureur général a estimé qu’au regard des avantages qui lui ont été accordés durant la période de création du Groupe Khalifa, dont Khalifa Bank, l’accusé principal «ne peut pas avoir été une victime d’une vengeance et d’un règlement de compte de l’ancien système, comme il le prétend».

Le représentant du parquet a argué qu’«aucune mesure conservatoire ou du moins disciplinaire, qui s’imposait par la force de la loi, n’a été prise contre l’accusé principal, en dépit des infractions et dépassements flagrants constatés par les commissions d’inspection». Il a cité, entre autres infractions, «l’absence de documents de paiement et de factures», et les «importantes insuffisances dans le système informatique de comptabilité».

«En l’absence de tout contrôle, le responsable de Khalifa Bank a persisté dans ses dépassements», a-t-il déduit. Le représentant du parquet général s’est, également, interrogé sur «la capacité de l’accusé Abdelmoumène Khalifa à créer ce Groupe, dont Khalifa Bank, vers laquelle des responsables d’entreprises publiques se sont précipités pour y déposer leurs fonds», et sur sa «capacité à réunir une fortune colossale en deux ans, en partant de rien».

Le Procureur est revenu sur les débuts de la création d’El Khalifa Bank qui s’est lancée avec des «faux actes pour l’obtention d’un crédit».

Ainsi, Zoheir Talbi a estimé, à ce titre, que la création de Khalifa Bank était «faussée depuis le départ, et en infraction avec les lois de la République, à commencer par la délivrance de deux faux actes pour l’obtention d’un crédit auprès de l’agence de la Banque de développement locale, pour arriver à la modification de son statut et le remplacement de son gérant, deux mois seulement après la création de la banque, sans l’agrément du gouverneur de la Banque d’Algérie».

Pour ce qui est des accusés, qui ont nié durant l’audience les déclarations faites précédemment sous prétexte qu’elles leur ont été «attribuées», le Procureur général a affirmé que les déclarations ont été notifiées dans des procès officiels, devant le juge d’instruction et en présence de la défense des accusés», ajoutant qu’il était «impossible d’affirmer le contraire de ce qui a été dit dans ces rapports, sauf par un recours pour faux».

Samir Hamiche