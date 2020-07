<span style='text-decoration: underline;'>SUITE À LA NOYADE DE DEUX HANDBALLEURS</span>:<br><span style='color:red;'>La petite balle locale en deuil à Ain El Berd</span>

La triste nouvelle a vite circulé dans l’après-midi d’avant-hier jeu di concernant la mort de deux frères dans un tragique accident de noyade. Il s’agit des frères Moulay Djelti Belaid et Moulay Zouaoui. Ce dernier âgé de 20 printemps a tenté de sauver son frère ainé, Djalti de 26 ans qui, accidentellement, glissa dans les eaux troubles du barrage Sarno, à une vingtaine de kilomètres de Sidi Bel Abbés.

Les deux victimes ont quitté leur domicile d’Ain El Berd afin de passer un après-midi aux bords du barrage avant que ce drame n’arrive. Tous deux mordus du handball, c’est la balle ronde locale de la paisible localité d’Ain El Berd qui a perdu deux sérieux éléments, surtout l’ainé Djalti qui drivait les minimes de la section handball du SC Ain El Berd. Joint par nos soins, le membre de la ligue ouest, entraineur et directeur de la nouvelle salle omnisports d’Ain El Berd, Ali Nehila, nous fit cet hommage : « Ce sont deux frères issus d’une bonne famille qui viennent de nous quitter. C’est encore avec une grande peine que nous avons appris leur décès au barrage, surtout l’ainé Moulay Djalti qui s’occupait de l’école de handball du SCAB et n’hésita à se rendre utile pour la nouvelle salle de sa ville. Au nom de la famille sportive belabbésienne et personnellement, je présente mes sincères condoléances à la famille des deux défunts».

B. Didéne