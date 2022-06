La piscine olympique de «M’dina J’dida» retrouve une seconde vie

La mythique piscine olympique d’Oran, située dans le quartier populaire de «M’dina Djdida», a fait peau neuve à l’occasion des préparatifs entrepris par la wilaya pour accueillir la 19e édition des Jeux méditerranéens et ce, au grand bonheur des amateurs de la natation de la capitale de l’Ouest algérien qui se sont souvent plaints du manque d’infrastructures dédiées à ce sport.

La rénovation et modernisation de cette piscine a démarré en septembre 2018, mais les différents chantiers ouverts pour l’occasion ont connu plusieurs arrêts, avant que le maître de l’ouvrage, la direction locale de la jeunesse et des sports, ne prenne le taureau par les cornes pour y faire face et vaincre tous les obstacles. En tout et pour tout, ce sont six lots qui ont été concernés par les opérations de réhabilitation inscrites au programme. Elles ont été toutes confiées à des entreprises locales. Le premier lot, ayant trait à l’aménagement des vestiaires, des douches, des gradins et du bassin de 50 mètres, a été le plus touché par les différents arrêts, avant qu’il ne soit parachevé à 100 % après avoir consommé une enveloppe de plus de 70 millions DA. S’agissant du deuxième lot, il concerne la rénovation de la toiture. Les travaux, lancés en décembre 2020, ont mieux fonctionné, après un seul arrêt en janvier 2021. Cette opération a coûté près de 8,5 millions DA. Quant au troisième lot, il concerne la rénovation du système de déshumidification. Les délais de sa réalisation ont été prolongés de 75 jours. La somme globale de l’opération est estimée à 6,7 millions DA. Le système chaufferie et régénération des eaux a fait également l’objet de rénovation pour un coût estimé à près de 18 millions DA. Les deux dernières opérations ont été effectuées au niveau du poste transformateur et la reprise de l’ossature métallique de la toiture. Elles sont toutes les deux achevées, après avoir nécessité respectivement 8,9 et 11,7 millions DA. Lors des JM, prévus du 25 juin au 6 juillet 2022, la piscine olympique d’Oran abritera les épreuves de water-polo.