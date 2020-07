<span style='text-decoration: underline;'>Aïn El Türck</span>:<br><span style='color:red;'>La plage «Beau Séjour» à l’état de ruineKarim Bennacef</span>

Pour ceux et celles parmi les familles oranaises et vacanciers occasionnels, qui ont connu ou fréquenté, 30 ans auparavant, voire plus, la plage le « Beau Séjour », située au cœur même de la commune d’Aïn El Türck, l’image dégradée et dégradante qu’offre désormais cette station balnéaire, renseigne de l’état de décrépitude atteint par la région côtière, surnommée autrefois la ville aux 60 lumières, tant celle-ci brillait par sa quiétude et la beauté féerique de son site.

La désolation qui caractérise aujourd’hui cette plage, à l’état de ruine, balaie toute nostalgie, particulièrement chez les familles issues des couches moyennes et des populations des quartiers populaires d’Oran, pour lesquels c’était la station favorite, pour son accessibilité facile à partir du centre ville d’Aïn El Türck ainsi que son eau claire et quasiment épargnée par les courants marins, mais également par sa proximité des transports et la présence des fameuses boutiques de glaces crémeries et de beignets où l’on se régalait en fin de journée avant le retour.

En fait, tout le monde aimait cette plage, car elle dégageait un charme mystique et inexplicable. Il faut l’avoir fréquentée pour comprendre les sensations de plaisir qu’elle dégage, vous diront les nostalgiques. Malheureusement, ces sensations fortes ont depuis disparu, cédant la place à l’écœurement.

L’état de délabrement atteint en ces lieux avec ces eaux usées suintantes et ruisselantes issues des habitations adjacentes et l’entassement des ordures, ont en fait une plage quelconque, voire infréquentable. Ce qui était l’âme de la commune d’Aïn El Türck, n’est plus qu’un morceau d’histoire bafoué, la déchéance y est totale, des masures ont poussé à même le sable, les accès dans un état lamentable, le décor est hideux.

La vocation touristique d’Aïn El Türck lui était attribuée, grâce et seulement, à la seule présence de la plage « Beau Séjour» qui prolongeait le centre de la ville et sa fameuse avenue, pour en faire une station balnéaire digne de ce nom,qu’avaientfréquenté d’ailleurs nombre d’artistes magrébins et européens.

La commune d’Aïn El Türck doit faire preuve d’un véritable sursaut pour renouer avec son aura d’antan et en faire une destination touristique par excellence.

La réhabilitation primordiale et entière de la plage de « Beau Séjour» et des espaces et équipements avoisinants, selon un cahier des charges rigoureux, en est une des solutions plausibles et peu coûteuses mais à l’impact certain.