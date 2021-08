<span style='text-decoration: underline;'>LES CASTORS (Oran)</span>:<br><span style='color:red;'>La police rappelle aux différents commerçants les consignes préventives contre la covid19</span>

Dans le cadre du programme des campagnes de sensibilisation et de prévention contre la propagation de l’épidémie de la covid19,une équipe des services de la sûreté constituée par les éléments de la cellule de communication et des relations générales avec ceux du service de wilaya de la sécurité publique en partenariat avec ceux de la direction du commerce ont organisé jeudi à partir de 10h30 une sortie au niveau du quartier des Castors pour rappeler aux commerçants ,aux gérants des cafés, et aux clients de respecter totalement les consignes préventives .Ils leur ont conseillé de porter la bavette , de nettoyer et de désinfecter les lieux en continue et d’éviter le regroupement dans les commerces (pas plus de deux clients dans le local),et de maintenir la distanciation sociale entre les personnes .Le but étant d’éviter la contamination dans ces lieux et de veiller sur la santé des citoyens en général. Les gérants et les clients doivent faire preuve de vigilance pour sortir de cette crise sanitaire rapidement .Cette manifestation a été très appréciée par les citoyens qui étaient attentifs et à l’écoute des conseils donnés par ces services.

Bekhaouda Samira