<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel Abbés</span>:<br><span style='color:red;'>La police sensibilise contre le covid dans le CFPA</span>

Dans le cadre de ses activités de voisinage et de proximité avec les différentes souches de la société, la sûreté de Sidi bel Abbés entame des sorties de sensibilisation à travers les différents centres de la formation professionnelle.

Des cadres de la police vont donc assurer des communications envers les stagiaires sur les gestes d’hygiène, de précaution et de protection contre le coronavirus , ainsi que des conseils sur les dangers des fléaux sociaux tels la consommation des drogues. Ces sorties de la police dans les centres de la formation professionnelle précédent la prochaine rentrée professionnelle du mois de mars qui verra l’ouverture de plus de six milles places pédagogiques.

A souligner que la direction de la sûreté de Sidi bel Abbés a bénéficié jeudi dernier d’un important lot de protection contre le covid-19 émanant de la wilaya dont 12.000 masques, 245 flacons et 100 litres de gèle désinfectant, 5.000 gants et deux appareils de mesure de température.

M.Bekkar