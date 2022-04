<span style='text-decoration: underline;'>Rejet anarchique des déchets et des ordures ménagères</span>:<br><span style='color:red;'>La police sensibilise les commerçants</span>

Dans le cadre des efforts déployés pour lutter contre le phénomène d’exploitation des trottoirs sans autorisation , ainsi que le rejet anarchique des ordures , et en collaboration avec les services du commerce, la police d’Oran, à savoir , des cadres de la cellule de la communication, de la police générale, et de la brigade de l’environnement , a organisé une vaste campagne de sensibilisation au profit des commerçants.

Des opérations de sensibilisation ont eu lieu au boulevard Millenium ainsi qu’au secteur El Makkari «Zitoune» et «Castors». Les opérations qui ont vu la participation des inspecteurs de la direction du commerce visent à informer et sensibiliser sur le danger du rejet anarchique des déchets et des ordures ménagères, avons-nous appris auprès de la cellule de la communication de la sûreté de wilaya : « le but de ces opération est de sensibiliser les commerçants sur les conséquences de ces rejets anarchiques de déchets et leur impact sur l’environnement, sans oublier que le rejet de ces ordures sur les trottoirs porte atteinte à l’image de la ville , surtout qu’ Oran va abrité bientôt les jeux méditerranéens», a conclu la cellule de communication de la sûreté de wilaya.

Fériel.B