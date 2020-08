<span style='text-decoration: underline;'>Retour en classe des candidats du BEM et du BAC à Sidi Bel Abbés</span>:<br><span style='color:red;'>La police s’implique</span>

Dans le cadre de ses activités de proximité, et suivant le slogan « Pour des examens sans pressions psychiques », la police de Sidi bel Abbés a organisé des visites dans plusieurs établissements scolaires (CEM & lycées), ouverts cette semaine pour les candidats des examens du baccalauréat et BEM afin qu’ils entament leurs révisions.

Cette initiative intervient suite à la prolifération de la pandémie du Covid 19 et les mesures de confinement imposées et qui ont privé les élèves de leurs études plus de cinq mois.

A l’instar des interventions des policiers, les enseignants se sont eux aussi, impliqués en disposant des leçons à leurs apprenants tout en leur remontant le moral et les préparer psychiquement aux examens.

M.Bekkar