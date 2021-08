La politique de décor des seules façades visibles…

Un avis de consultation aurait été publié par la direction du Logement de la wilaya d’Oran afin de sélectionner des microentreprises qui seront chargées de mener des travaux de réhabilitation des façades d’immeubles «en prévision des prochains Jeux méditerranéens 2022».

Selon un journal local, pas moins de 300 façades d’immeubles situés aux abords des sites devant abriter les prochains J.M seraient ciblés par cette opération. Selon la même source, la direction du Logement , chargée de veiller à la qualité des travaux de restauration de façade de ces immeubles, réalisés pour la plupart il y a moins d’une quinzaine d’années, a exigé des micro-entreprises intéressées le certificat de qualification et de classification professionnelle.

Un certificat généralement requis pour des entreprises, et groupements d’entreprises, en course pour décrocher un grand marché public de construction de logements, de travaux publics, de ressources en eau, et autres projets d’infrastructures dans différents secteurs de développement.

Il est vrai que les micros entreprises, telles que définies par la réglementation en vigueur, ouvrent droit à une qualification en rapport avec leur moyens humains et matériels, conformément aux nomenclatures des activités de chaque secteur.

Mais selon deux jeunes patrons de micro-entreprises, en pleine discussion au bas de leur immeuble à la cité HLM, «en matière de restauration de façade et de peinture d’immeuble les APC n’ont jamais exigé de nous un tel certificat… Je crois, se désole l’un deux, que ce marché va être réservé à un ou deux grands opérateurs disposant de moyens mais surtout de relais auprès de l’administration, et qui feront appel à une armée de sous-traitants comme nous… comme c’est le cas ici pour ce projet d’amélioration urbaine des cités 740 et 1245 lgts de l’USTO».

Sans vouloir remettre en cause l’intégrité morale des gestionnaires devant lancer l’opération de nettoyage des façades d’immeuble avant les jeux méditerranéens, on doit bien admettre que cette action, qui aurait dû être lancée il y a au moins deux ou trois ans, pose bon nombre d’interrogations. Les JM étaient initialement prévus au mois de juin passé de cette année 2021.

Alors pourquoi avoir tant tardé à programmer et à lancer cette action ? Par ailleurs, à ce jour, la rénovation des façades d’immeubles dans certaines cités, comme aux HLM/USTO, lancée il y a maintenant cinq ans, n’est toujours pas achevée. Seuls les immeubles visibles à partir du 3éme périphérique et des axes routiers environnant ont été repeints sommairement, tandis que d’autres, à l’intérieur de la cité demeurent dans un état de décrépitude avancé.

Un constat bien visible et que personne ne peut nier, illustrant parfaitement cette politique de décor des seules façades visibles au regard des officiels et des invités de passage. Ainsi va Oran.

