<span style='text-decoration: underline;'>La flambée continue dans les marchés d’Oran</span>:<br><span style='color:red;'>La pomme de terre cédée 140 Da/Kg</span>

La flambée des prix de la pomme de terre se poursuit à Oran. En effet, les citoyens ont été surpris hier de voir la pomme de terre cédée à 140 Da/Kg dans quelques marchés de la ville.

«Nous sommes en octobre, je n’ai jamais vu la pomme de terre atteindre ce prix, on parle plus de 100 da par Kg, mais beaucoup bien plus», nous dira un citoyen rencontré au marché d’El Hamri. Cette situation pénalise largement les petites bourses, qui font face quotidiennement à l’augmentation des prix, à cela s’ajoute l’augmentation du prix de la pomme de terre. «C’est un légume consommé presque quotidiennement, je n’arrive pas à comprendre les causes de cette augmentation du prix» nous dira une mère de famille. Au niveau du marché de gros d’El Kerma, la pomme de terre a été cédée à 120 DA. Sur place, les mandataires rejettent la balle dans le camp des intermédiaires et des agriculteurs pour expliquer cette situation. Il semble que l’opération de déstockage qui a débuté récemment, n’a pas encore donné le résultat escompté. En attendant, les petites bourses espèrent que la situation va s’améliorer prochainement.

Il est à rappeler que le ministère de l’Agriculture et du développement rural, à travers l’Office national interprofessionnel des Légumes et Viandes (ONILEV), a procédé le 7 octobre dernier au déstockage de la pomme de terre stockée dans le cadre du Système de régulation des produits agricoles de large consommation, et ce, dans le cadre de la régulation du marché pendant la période de soudure. La première opération s’est effectuée au niveau de la wilaya de Mila s’est poursuivie au fur et à mesure pour toucher d’autres wilayas afin d’alimenter les marchés de gros.

Fethi Mohamed