<span style='text-decoration: underline;'>UNE AGRESSION MANIFESTE CONTRE L’ENVIRONNEMENT À AÏN EL TURCK</span>:<br><span style='color:red;'>La population exaspérée par les laides bâtisses inachevées obstruant la vue sur la mer</span>

Le sordide spectacle dans la contrée d’Aïn El Turck, notamment son chef-lieu, qui s’identifie lamentablement à travers de disgracieuses bâtisses inachevées depuis des années, dont un nombre indéterminé de cas végète dans la désuétude en raison de l’arrêt de leurs travaux de réalisation, agresse piteusement le regard d’une part et enlaidi d’une autre part les paysages dans plusieurs zones de cette partie de la wilaya d’Oran.

En effet, selon le constat établisur le terrain, érigées en béton ou en briques rouges et trônant lugubrement depuis plus de deux décennies, certaines de ces bâtisses obstruent carrément la magnifique façade maritime de la municipalité d’Aïn El Turck et ce, en violation des normes architecturales universelles sans pour autant susciter une réaction à même d’arrêter ce massacre environnemental, probablement en raison de l’indigence des esprits en termes d’architecture balnéaire. Ce déplorable constat provoque un vif désappointement chez les habitants, notamment ceux domiciliés à proximité de ces sordides chantiers, assidûment fréquentés par les adeptes du Bacchus. Ce piteux état de fait est à l’origine de l’enlaidissement à l’extrême des paysages et de la perte de la noble réputation de cette contrée côtière de son aura d’antan, qui a connu sa renommée à la faveur de l’impeccable alignement de ses prestigieuses petites villas fleuries, recouvertes de toits en tuile rouge ou verte, ainsi que d’autres cabanons construits entièrement en bois, pied dans l’eau.

Un grand nombre de ces villas a été, malheureusement, depuis démolie alors que d’autres sont en passe de connaître le même triste sort et ce, pour céder leur place à d’autres hautes lugubres constructions, pour la plupart dépourvues du moindre esthétique, ayant été érigées dans la plupart des cas contre la volonté du voisinage. Une ostentation criarde du répugnant, qui est à l’origine de la ruralisation, la clochardisation et la dépravation d’une prestigieuse contrée balnéaire, ayant suprême de l’ironie était choisie comme zone tampon pour les jeux méditerranéens qu’aura à concocter en 2022 la capitale de l’Ouest. Selon les informations glanées par notre journal, cette affligeante et indésirable architecture ne cesse de provoquer des conflits entre des riverains, qui se sont dressés en vain contre la détérioration du paysage de leur lieu de résidence et ce, en adressant des requêtes explicatives aux responsables concernés. Le laxisme insolent de tout un chacun, notamment ceux qui ont eu à gérer les destinées de cette contrée au cours des deux dernières décennies, a énormément contribué à l’étendue de ce massacre à ciel ouvert, qui va crescendo au fil des jours. Les beaux paysages de cette partie de la wilaya d’Oran, qui n’avaient rien à envier aux illustres stations balnéaires du Vieux continent, tombent insidieusement dans une décrépitude, boostée sordidement par l’absurde indifférence proche de la complaisance.

Dans les localités de Trouville, de Bouiseville, de Claire Fontaine et de Paradis Plage entre autres, le regard du contemplatif est violement agressé par les hautes vilaines façades inachevées, qui trônent sinistrement au milieu des pâtés de villas, dans les quartiers censés être résidentiels, en masquant la vue sur la mer. « Aucune véritable opération, qui mérite d’être signalée, n’a été entreprise pour préserver l’architecture initiale de notre contrée. Pire encore, le massacre semble en toute vraisemblance avoir été prémédité, toléré et, à priori donc, autorisé » a déploré avec amertume et répulsion un ancien habitant de Bouiseville, localité située sur le territoire de la principale municipalité de ladite daïra. Un son de cloche similaire s’est fait entendre, avec des déclarations encore plus lourde de sens, chez d’autres riverains contrariés au plus haut point, qui ont connu l’apogée de cette contrée dans le volet du prestige, acquis par le biais du mérite de la propreté de ses boulevards, de ses rues, de ses esplanades, de ses plages, de son magnifique cadre environnemental…

La cruelle déchéance de ces paysages, qui pèse de par son pesant de cacahuètes sur la balance, s’illustre de manière attristante à travers une série de scandale de détournement du foncier, survenus au cours de ces trente dernières années, dont étaient impliqués et condamnés des responsables locaux concernés par le volet en question et ce, au point où les destinées des quatre municipalités de cette daïra, se sont retrouvées durant un seul mandat gérées par des intérimaires, eux-mêmes remplacés par d’autres pour des raisons similaires. Une criarde et décriée gestion incongrue, qui continue fort malheureusement d’alimenter les discussions sur la place d’Aïn El Türck.

Rachid Boutlélis