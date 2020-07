<span style='text-decoration: underline;'>Pep Guardiola</span>:<br><span style='color:red;'>La possible arrivée de Bielsa en Premier League serait «incroyable»</span>

La possible arrivée de Marcelo Bielsa en Premier League serait quelque chose d’«incroyable», a estimé lundi l’entraîneur espagnol de Manchester City Pep Guardiola à propos de son collègue argentin qui vient de ramener Leeds, qu’il dirige depuis deux saisons, dans l’élite anglaise du football.

Connaissant le caractère imprévisible de «El Loco» (le fou), surnom de Bielsa, les dirigeants du club du nord de l’Angleterre ont d’ores et déjà fait savoir leur intention de prolonger son contrat qui arrive à terme cet été. Interrogé dimanche, Marcelo Bielsa, lui, n’a pas souhaité s’exprimer. Après des passages remarqués à Marseille (2014-2015), dont il a démissionné après le premier match de sa deuxième saison, et à la Lazio Rome qu’il a quittée avant même son premier match, Bielsa avait traversé la Manche pour aller rebondir à Leeds à l’été 2018, en provenance d’un autre club français, Lille. Le dernier titre de Leeds, celui de champion d’Angleterre, datait de 1992. Au bout de sa deuxième saison à la tête des Peacocks, Leeds a été sacré samedi champion du Championship (D2 anglaise), et va regoûter à la Premier League 16 ans après l’avoir quittée.