<span style='text-decoration: underline;'>Élections législatives</span>:<br><span style='color:red;'>La précampagne bat son plein</span>

Élections législatives :

La précampagne bat son plein De l’avis d’observateurs de la scène politique, les prochaines élections législatives fixées au 27 novembre de l’année en cours, ne ressembleront en aucun cas à celles qui les ont précédées dans la mesure où, soutiennent-ils, le nouveau mode de scrutin, met à chances égales tous les candidats partant dans cette course électorale. La différence, confient-ils, se fera au niveau des capacités de tout un chacun des candidats, issus de listes indépendantes ou affiliés à une formation politique, à convaincre un électorat devenu méfiant et le convaincre surtout à donner sa voix. Aussi, si sur le plan théorique, les chances sont égales dans cette confrontation, les moyens financiers seront quant à eux, déterminants à plus d’un titre pour bien mener sa campagne électorale.

Les partis dits «standards», que le nouveau mode de scrutin risque de désavantager, tenteront assurément de compenser leur éventuelle perte de crédibilité par un effort financier féroce et soutenu. Les partis ayant nouvellement investi la scène politique et les indépendants, dont les moyens structurels sont quasiment insignifiants par rapport à ceux des grosses formations politiques du pays, vont devoir user de leur force de conviction en jouant la carte de la proximité avec la population locale afin de les inciter à aller voter massivement.

Si peu d’entre les nouveaux prétendants, sont en mesure d’élaborer un véritable programme politique, leur stratégie de rapprochement et de sensibilisation citoyenne portera essentiellement sur la défaillance dans la gestion des affaires citoyennes des assemblées élues précédentes qui n’ont que rarement tenu leurs promesses vis-à-vis de leurs administrés. Et sur ce plan là, les nouveaux prétendants aux affaires citoyennes, issus en leur majorité de la société civile ou d’organisations associatives, vont faire preuve d’un répertoire des plus agressif envers leurs « aînés » de la politique locale pour mettre fin à un règne qui a duré de longues décennies, lors duquel, des formations politiques à l’instar du FLN et à un degré moindre, le RND ou le MSP, ont régné en maîtres absolus sur les assemblées communales ou de wilaya, sans véritablement aboutir à la concrétisation des aspirations réelles des citoyens. A quelques encablures de la tenue des élections législatives du 27 novembre, la précampagne électorale bat son plein. D’une part, les caciques, longtemps obnubilés par leur prétendue légitimité, de l’autre de jeunes candidats, décidés à saisir leurs chances et mettre fin à une ère estimée révolue.

Les formations politiques supposées être novices, à l’exemple de Sawt El-Chaâb, et El-Bina, affichent désormais une ambition assez osée et paraissent décidées à chambouler la hiérarchie imposée jusque là par le FLN et le RND, dont une grande partie de leurs membres se sont retirés de la scène politique ou émigré vers d’autres groupes politiques.

Des partis comme le TAJ, PT ou encore El-Moustakbal, ne comptent pas rester en marge de ces élections législatives après avoir injecté du sang neuf au sein de leurs rangs et glaner quelques sièges au sein des représentations élues.

