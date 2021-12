<span style='text-decoration: underline;'>Festival National du jeune judoka</span>:<br><span style='color:red;'>La première édition du 15 au 17 juin 2022 à Oran et Mostaganem</span>

La Fédération algérienne de judo (FAJ), dans le cadre de sa politique de vulgarisation de la discipline, a décidé d’organiser une toute nouvelle compétition à partir de l’été 2022, qui sera ouverte uniquement aux athlètes des jeunes catégories, et dont la première édition intitulée «Festival National du jeune judoka» se déroulera du 15 au 17 juin, à Oran et Mostaganem.

«La compétition sera ouverte aux garçons et aux filles, nés en 2010,2011 et 2012. Autrement dit, les jeunes judokas qui relèvent des catégories écoles/poussins et dont le concours se déroulera conformément aux règlement de la Fédération» a-t-on appris lundi auprès de la (FAJ). Un total de 14 Wilayas pourront participer à cet évènement, à savoir : Alger, Blida, Tizi-Ouzou, Annaba, Boumedès, Adrar, Oran, Tlemcen, Constantine, Mascara, Ghardaïa, Illizi, Tindouf et Béchar. «Chaque région pourra engager un total de 20 judokas (10 garçons et 10 filles), sauf la région d’Alger, qui elle pourra faire participer le double de ce nombre (20 garçons et 20 filles)» a-t-on encore détaillé de même source. A la fin de la compétition, les quatre premiers dans chaque catégorie auront droit à des médailles, ainsi qu’à des cadeaux symboliques, pour les encourager à poursuivre la pratique de la discipline, et pourquoi pas envisager d’y réussir une grande carrière, au plus haut niveau.