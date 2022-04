<span style='text-decoration: underline;'>Décès du journaliste Abdelkader Laraïche dans un accident de la route</span>:<br><span style='color:red;'>La presse algérienne perd l’un de ses dignes fils</span>

Sous une atmosphère chargée d’émotion et de stupéfaction, une foule nombreuse composée de ses amis et collègues, proches et anonymes, des autorités civiles et militaires de la wilaya d’Oran, à leur tête le wali d’Oran, Mr Said Sayoud, a accompagné, ce jeudi, en a sa dernière demeure, le talentueux journaliste et animateur, le défunt Abdelkader Laraïche, ravi aux siens à la fleur de l’âge, suite à un tragique accident de la circulation survenu le mercredi 13 avril quelques minutes avant la rupture du jeûne sur la route de la corniche oranaise.

Laissant derrière lui, une femme et trois enfants, Abdelkader Laraïche, a marqué de son empreinte, durant sa carrière, le monde de la presse où il a exercé, tantôt dans la presse écrite, tantôt dans la presse audiovisuelle, mais également en tant qu’animateur culturel. Outre le côté professionnel, ses amis et tous ceux et celles qui, de près ou de loin, l’ont côtoyé, ils reconnaitront et garderont de lui, ses qualités humaines illimitées, sa sociabilité et son sourire légendaires ainsi que son grand cœur envers les défavorisés pour lesquels il n’a jamais cessé de militer. Abdelkader Laraïche portait dans son cœur, l’Algérie, qu’il aimait avant tout.

La presse oranaise, tout autant que la presse nationale, pleure, l’un de ses dignes fils. Un vibrant hommage lui a été rendu ce jeudi, au cimetière Sidi Bouameur de Bousfer, daïra d’Aïn El Türck, où il a été enterré après la prière d’El Asr. Très attristée par cette terrible nouvelle, la corporation journalistique présente ses sincères condoléances à la famille du défunt. Que Dieu l’Accueille en Son Vaste paradis.

Karim Bennacef