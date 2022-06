<span style='text-decoration: underline;'>Mohamed Bouslimani</span>:<br><span style='color:red;'>La presse objective est une réponse à ceux qui mettent en doute les grandes réalisations</span>

Le ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani, a estimé mardi à Oran que «la presse objective constitue une réponse à ceux qui éclipsent les grandes réalisations et exagèrent les points négatifs aussi minimes soient-ils».

Dans une déclaration à la presse en marge des travaux d’un séminaire international sur «le rôle des agences de presse régionaux dans la promotion du sport en Méditerranée», organisé par l’agence Algérie Presse Service (APS) à Oran, le ministre a relevé que «le paysage médiatique n’est pas exempte de sceptiques qui refusent de montrer les réalisations telles qu’elles sont», ajoutant dans ce cadre que «ces gens exagèrent les aspects négatifs qui peuvent être anodins et qui (d’ailleurs) existent dans le monde entier, alors qu’ils éclipsent les grandes réalisations». «Traiter les informations de la sorte est loin d’être neutre» a expliqué le ministre, estimant qu’ «une presse objective traitant l’actualité avec impartialité est la meilleure réponse à ceux qui diffusent et propagent de fausses et mensongères nouvelles». Dans un autre contexte, M. Bouslimani a souligné que le séminaire international, auquel participent des représentants des agences des deux rives de la Méditerranée, contribuera à la promotion des Jeux Méditerranéens qu’abritera la wilaya d’Oran dans quelques semaines. «La promotion de l’édition d’Oran à l’échelle internationale en est l’objectif principal de cette rencontre», a-t-il déclaré, tout en soulignant que «la presse nationale est mobilisée pour une couverture globale et complète de ces Jeux». «La 19e édition des Jeux Méditerranéens, qui sera lancée dans quelques semaines sera également l’occasion de promouvoir la ville d’Oran, ses réalisations et ses équipements dans tous les domaines», a encore ajouté le ministre.