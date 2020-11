<span style='text-decoration: underline;'>Rebond des contaminations par le coronavirus </span>:<br><span style='color:red;'>La prière du vendredi à la Grande mosquée d’Alger suspendue</span>

La grande prière du vendredi au niveau de la Grande mosquée d’Alger est suspendue par le gouvernement. À partir du vendredi prochain, 13 novembre, le rendez-vous hebdomadaire ne sera plus autorisé au niveau de la Grande mosquée jusqu’à nouvel ordre.

Cette décision est motivée principalement par la hausse du nombre des contaminations par le coronavirus, enregistrée ces derniers jours, ce qui a poussé les autorités à prendre plusieurs dispositions visant à freiner la propagation de la Covid-19.

Alors que les fidèles ont été autorisés, vendredi dernier, pour la première fois, à prier au niveau de cette structure religieuse récemment ouverte, une décision de suspension de la grande prière a été prise par une commission interministérielle suite à sa réunion tenue lundi dernier à Alger, sur instruction du Premier ministre, Abdelaziz Djerad, et présidée par le ministre des Affaires religieuses et wakfs, Youcef Belmahdi.

«Une commission interministérielle présidée par le ministre Youcef Belmahdi a décidé de suspendre la tenue de la prière hebdomadaire au sein de la nouvelle mosquée, et ce à partir de vendredi prochain, 13 novembre», a indiqué un communiqué du ministère des Affaires religieuses et wakfs, rendu public hier.

La cause invoquée est la montée des cas de contamination par la Covid-19, indique la même source qui précise que la prière du vendredi sera de nouveau autorisée au niveau de la grande mosquée d’Alger une fois que les conditions seront réunies. La suspension de la grande prière est motivée par « la sensibilité de la situation actuelle liée à la pandémie de coronavirus », précise le département ministériel.

Le communiqué du département de Belmahdi a ajouté que la commission interministérielle a constaté que la Grande Mosquée d’Alger attirait (vendredi dernier) un très grand nombre de fidèles avec l’enregistrement de quelques dépassements. Suite à cela, le comité scientifique de suivi de l’épidémie du coronavirus en Algérie a averti sur les conséquences que cela pourrait avoir sur la santé publique, indique la même source.

À signaler que la suspension de la prière du vendredi ne concerne que la Grande mosquée d’Alger et elle est encore autorisée dans les autres wilayas du pays. À propos des mosquées au niveau des autres wilayas, la commission interministérielle a salué le « sens de responsabilité et de conscience » des citoyens, lors de la reprise de la prière du vendredi en dépit du grand nombre de fidèles qui se sont rendus aux mosquées.

Par ailleurs, la même commission a affirmé que la situation sanitaire due au coronavirus est toujours «inquiétante» notamment lors de ces derniers jours, ce qui a nécessité d’appliquer des dispositions supplémentaires annoncées par les services du Premier ministère le 8 novembre dernier.

Dans ce sens, la commission a appelé les citoyens à être vigilants et d’appliquer les mesures de prévention et de protection contre la Covid-19.

Il est à rappeler enfin que la prière du vendredi, après avoir été suspendue depuis le 17 mars dernier, a été autorisée le 6 novembre en cours au niveau des mosquées où les mesures de prévention et du protocole sanitaire ont été appliqués.

Samir Hamiche