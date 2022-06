<span style='text-decoration: underline;'>Respect de la chaîne de froid et hygiène alimentaire</span>:<br><span style='color:red;'>Une inspection de contrôle cible les commerces d’Aïn El Turck</span>

Une douzaine d’établissements commerciaux essaimés à travers le chef-lieu de la daïra d’Aïn El Turck, notamment ceux qui naviguent dans le sillage des activités estivales, ont été soumis, dans la matinée du jeudi, à des contrôles inopinés.

Selon les informations glanées auprès des inspecteurs chargés de cette mission, relevant de la direction des commerces et des prix( Dcp) abordés à ce sujet par notre journal, lors d’une inspection effectuée dans une cafétéria, située à proximité de l’entrée principale de l’hôpital Dr Tami Medjbeur, « ces contrôles visent essentiellement à s’assurer que les commerces respectent le processus de la chaîne du froid et celui de l’hygiène des produits destinées à la consommation conformément à la réglementation en vigueur. Nous avons fort malheureusement relevé de désolantes incartades, nuisibles au consommateur, plus particulièrement en cette période des chaleurs. Les contrevenants, qui ont fait l’objet de mise en demeure, ne sont pas à l’abri de sanctions pouvant aller jusqu’à la fermeture de leur commerce pour une période déterminée par la loi et de poursuites judiciaires. Il nous a été donné de constater que des commerçants ne respectent nullement la succession d’étapes logistiques, qui maintiennent les produits et les denrées alimentaires à une température spécifique pour préserver leurs qualités sanitaires, gustatives et nutritionnelles de la production à la consommation ». Notre interlocuteur a encore tenu à faire remarquer que « les infractions sont en majorité inhérentes à la température de conservation des produits. Celles-ci sont fixées clairement par une réglementation stricte et varient en fonction du type de produit et de critères précis. À titre d’exemple, les produits laitiers, les viandes froides et autres produits de la mer n’ont pas la même température maximale de conservation. Dans le cas du non-respect de la chaîne de froid, il résulte une prolifération de bactéries dans les produits surgelés et cet état de fait peut entraîner des intoxications alimentaires. D’ailleurs, si la chaîne du froid est rompue, la date de péremption indiquée sur le produit n’est plus valable ». Notons, selon les membres de cette commission de contrôle, que cette opération a été menée en collaboration avec les éléments de la brigade de police (Pupe) relevant de la Sûreté de daïra, qui ont entamé leur inspection en premier lieu par une visite des deux abattoirs communaux, sis dans le quartier Bensmir, communément appelé douar naquousse, dans la municipalité d’Aïn el Turck. Il convient de noter dans ce contexte que dans le but de créer un point réglementé pour l’abattage et lutter contre le phonème des ateliers clandestins exerçant illicitement cette activité, qui a pris de l’ampleur ces dernières années dans la contrée d’Aïn El Turck, deux abattoirs ont été ouverts dans le chef-lieu. L’un de ces abattoirs est destiné à la viande blanche alors que le deuxième pour la viande rouge. La première structure, qui emploie dix personnes a une capacité de 300 unités par jour, alors que la deuxième, qui est d’une capacité de 500 kilos de viande rouge par jour, emploie cinq personnes.

Rachid Boutlélis