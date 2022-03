<span style='text-decoration: underline;'>Exploitation des mines d’or</span>:<br><span style='color:red;'>La production a atteint 6,8 tonnes jusqu’en 2021</span>

Depuis le lancement de l’exploitation minière de ce métal précieux en 2001, la production aurifère en Algérie a atteint 6,8 tonnes jusqu’en 2021.

Lors d’une plénière de l’Assemblée populaire nationale (APN) consacrée aux questions orales, le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab a rappelé jeudi à Alger que l’Algérie avait débuté l’exploitation minière de l’or en 2001, par l’Entreprise d’exploitation des mines d’or (ENOR), tout en précisant que la production aurifère a atteint 6,8 tonnes jusqu’en 2021, soit un montant de 15 milliards DA. M. Arkab a fait savoir que l’entreprise ENOR a poursuivi l’opération d’exploitation des deux mines de Tirek et d’Amesmessa dans la wilaya de Tamanrasset, après le départ de la société australienne, et ce à travers l’extraction superficielle du brut d’or.

Le Groupe industriel minier Manadjim El-Djazair (MANAL) est en passe d’étudier le mode d’exploitation des mines d’or, en ce sens qu’une exploration a révélé l’existence d’un minerai d’or à plus de 500 mètres de profondeur, a-t-il soutenu. Il a souligné, en outre, que les mines d’or relevant de l’ENOR comptent une réserve géologique de l’ordre de 51 tonnes d’or exploitables, nécessitant «un investissement financier important et des techniques d’exploitation spéciales», faisant savoir que la réserve géologique nationale aurifère est estimée à 124 tonnes.

Par ailleurs, M. Arkab a indiqué que le ministère avait tracé une stratégie pour l’exploitation et la valorisation des richesses en or, dans l’objectif de mettre un terme au phénomène de l’exploitation illégale des minerais d’or dans plusieurs régions dans le Sud. A ce propos, il a rappelé l’arrêté ministériel de septembre 2020, fixant le modèle du cahier des charges relatif aux conditions et aux modalités d’exploitation minière artisanale de l’or, indiquant qu’il s’agit d’un mécanisme créateur de richesse et d’emplois. Le ministre a souligné que cette opération a permis la définition de 222 périmètres d’exploitation minière artisanale d’or et la création de plus de 1500 postes d’emploi au niveau des micro-entreprises.

Ces micro-entreprises ont également pu extraire d’importantes quantités d’or brut dépassant 10.000 tonnes contenant plus de 110 kg d’or qui ont été vendus à l’ENOR pour traitement, a ajouté M. Arkab.

Noreddine Oumessaoud