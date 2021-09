<span style='text-decoration: underline;'>Covid-19</span>:<br><span style='color:red;'>La production de Linde Gas Algérie en oxygène médical en hausse de 33%</span>

Après la forte demande induite par la troisième vague de la covid-19, l’entreprise de production d’oxygène médical, Linde Gas a enregistré une augmentation de 33% de sa production.

L’entreprise a indiqué hier dans un communiqué rendu public que « Face à cette troisième vague de la pandémie (covid19) qu’a connue l’Algérie depuis le début du mois de juillet qui s’est traduite par une demande croissante en oxygène à usage médical dans divers établissements hospitaliers, Linde Gas Algérie continue de mobiliser la plénitude de ses moyens humains et matériels afin de répondre présent aux besoins des établissements sanitaires », tout en précisant qu’ «avec ses différentes unités de production, l’entreprise enregistre une augmentation de la production globale à 33% par rapport à la même période de l’année dernière ». L’entreprise informe, par ailleurs, avoir participé “à titre gracieux”, en collaboration avec d’autres opérateurs économiques activant dans le domaine du gaz industriel, à l’acheminement et la livraison de près de 130.000 L d’oxygène aux différents établissements hospitaliers à travers le territoire national.

A rappeler que les ministères de l’Industrie et de l’Industrie pharmaceutique ont réquisitionné l’ensemble des moyens de production et de transport de l’oxygène liquide, qui seront désormais coordonnés par une cellule au niveau du Premier ministère pour pouvoir acheminer l’oxygène vers toutes les structures hospitalières, avait précisé le ministre de l’Industrie pharmaceutique, Abderrahmane Lotfi Djamel Benbahmed. Selon M. Benbahmed, il ne s’agit pas seulement de produire de l’oxygène, mais aussi de le transporter dans un «pays continent».

L’Algérie produit actuellement près de 430.000 litres par jour d’oxygène liquide, soit le triple de la production moyenne en 2020. Cette quantité représente près de 400 millions de litres d’oxygène gazeux, ce qui permet de prendre en charge des dizaines de milliers de malades. Dans ce sens, M. Benbahmed avait annoncé une hausse prochaine de la production d’oxygène liquide avec l’entrée en activité de nouveaux intervenants qui ont quasiment fini leurs installations et qui devraient être opérationnels dans les semaines à venir.

En fin du mois écoulé, il a été procédé à l’inauguration de l’usine «Rayanox», produisant de l’oxygène, à Oran en présence d’une délégation ministérielle. Implantée à Bethioua à l’Ouest, cette usine produira à la fin du mois de septembre un gaz antalgique servant dans des petits gestes chirurgicaux.

Noreddine Oumessaoud